雲豹能源旗下台普威參加COP30 展示儲能軟硬實力

在全球能源轉型加速的浪潮中，原本被視為「再生能源配套」的儲能，如今正迅速成為各國關注的關鍵基礎建設。雲豹能源（6869）旗下儲能系統整合商台普威能源受邀於巴西貝倫COP30綠區（Green Zone）登場，總經理馮浩翔以台灣儲能發展為例，向國際展示一套能真正落地、能抵禦災害、能讓再生能源穩定併網的能源架構，引起與會者關注。

馮浩翔指出，儲能不再是附屬於太陽能或風電的「配角」，而是決定一國能源轉型是否成功的關鍵。他說：「如果沒有儲能，再生能源不可能穩定；沒有穩定的電網，便不可能真正邁向SDGs與淨零。」面對全球地震、極端氣候與能源供應壓力，電網需要的不只是更多綠能，而是一套具備調節能力的系統，而台灣正好提供了這樣的示範。

台灣自2019年起建立起多元化儲能市場，從電網輔助服務到光儲合一，並導入次秒級反應、嚴格頻率控制等高標準，讓儲能不只「能用」，更能在關鍵時刻擔任守護者。2024年4月3日，強震造成全台3.2GW發電跳脫，儲能系統在1秒內補上510MW，協助穩住頻率，避免全台大斷電。這個案例被視為亞太最具代表性的儲能成功示範，也成為COP30場內被多國代表詢問的焦點。

日本是最關注台灣經驗的國家之一。馮浩翔指出，台灣與日本在能源環境上有著驚人的相似性：地震頻繁、綠能快速成長、配網承載有限，九州、四國等地區更長期面臨限電壓力。台灣過去幾年以儲能強化電網韌性的成果，恰好能回答日本當前最棘手的問題。

台普威近年也積極深耕日本市場，導入「台日整合」的合作架構。透過日本子公司REENS，打造符合當地法規的工程與運維體系，同時由台灣技術團隊提供EMS與即時系統監控支援，使儲能不只是部署，而是真正能夠融入日本市場結構。多年的市場開發經驗，也讓台普威能從土地許可、併網申請，到JEPX、EPRX與容量市場策略提供完整服務，協助案場提升效率並縮短時程。

在馮浩翔的分享中，儲能不只是一項技術，而是連結綠能、電網、韌性與產業發展的核心樞紐。從台灣的地震應變，到日本的限電挑戰，再到東南亞與拉丁美洲的能源結構轉型，儲能的角色正快速擴大。他表示：「台灣已經證明儲能可以在災害中守住電網、在平時提升效率。我們準備把這套模式帶往更多市場，協助更多國家建立乾淨又穩定的電力系統。」

台普威此次在COP30的亮相，不僅展現台灣在儲能領域的實力，更象徵台灣能源技術正式走向國際舞台。面對全球電網改革浪潮，台灣的經驗正成為其他國家參考的新樣本，而台普威也正站在這場轉型的前線。