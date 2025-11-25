星星電力首座海外儲能案場上線商轉 年電力營收上看20億日圓

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
星星電力首座海外儲能案場今日上線商轉，每年電力營收上看20億日圓。圖／泓德能源提供
星星電力首座海外儲能案場今日上線商轉，每年電力營收上看20億日圓。圖／泓德能源提供

泓德能源旗下星星電力公司宣布，旗下首座海外儲能案場「日本北海道Helios 50MW儲能案場」今（25）日正式上線商轉，並投入日本現貨批發市場，後續將投入調頻市場及容量市場，預估至2026年底首年電力交易營收可達20億日圓，成為泓德集團容量開發與批發事業的重要里程碑。泓德集團亦規劃未來三年在日本推進總計3.26GW儲能容量開發，由星星電力代操電力交易，建立以儲能參與電力市場為核心的營運體系。

Helios自上線後已投入日本批發電力交易所（JEPX），進行每日48盤的高頻即時電能買賣。透過Star Trade電力交易平台，星星電力交易員團隊可有效執行前日市場價格預測、投標策略安排及充放電時段最佳化等流程，以確保收益表現。此交易機制需仰賴演算法模型與即時決策系統協同運作，展現星星電力在人工智慧（AI）輔助交易、儲能調度與市場最佳化策略上的整合能力，並成功在日本高難度市場落地營運。

此外，Helios預計於2026年第二季投入日本需給調整力交易所（EPRX），進一步參與日本電力系統調整與備轉機制，協助維持電網穩定並提升案場收益。EPRX涵蓋五項基礎商品與複合型商品，對反應速度、持續時間與可用性皆有高度要求，操作複雜度高，星星電力將持續透過Star Trade平台打造各項交易策略。中長期則以2028年進入日本容量市場為目標，鎖定具政府補貼性的穩定收入來源，建立完整的儲能商業模式，強化案場獲利與現金流穩定性。

Helios儲能案場由泓德集團持股90%，由泓德日本負責資產管理，星星電力持有並擔任市場操作與交易決策角色，展現集團在資產與電力服務之間的跨國整合能力。泓德集團在日本2026年開工量體達191MW，預計至2028年累計超過1GW儲能容量上線營運，未來將全面由星星電力代操投入市場，持續擴展日本儲能布局，深化對再生能源導入與電網穩定的貢獻，進一步強化在日本電力交易市場的主導地位與資源調度能力。

日本 泓德能源
