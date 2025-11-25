台聚：中國年底添54萬噸EVA 產能過剩市場仍承壓

快訊

中央社／ 台北25日電

台聚集團旗下PE（聚乙烯）廠台聚、亞聚今天召開聯合法說會，表示近期因中國太陽能出口退稅政策取消傳聞，帶動EVA（乙烯醋酸乙烯酯）市場出現一波反彈，不過第4季中國還有約54萬噸EVA新產能將投產，產能過剩情況未解，估計EVA行情持續承壓。

亞聚業務處長暨發言人黃克名今天表示，8月光伏級EVA需求出現一波漲升，主要是8月初中國傳出太陽能出口退稅將取消，組件廠搶出口，膠膜廠緊急進場搶料，推升EVA反彈氛圍，漲勢延續到9月底。EVA利差擴大，帶動亞聚第3季歸屬母公司淨損新台幣1.52億元，比起第2季淨損2.96億元，虧損大幅縮減48.6%。

台聚業務副總暨發言人吳銘宗也表示，最近EVA市場價格出現一波反彈，10月價格還不錯，搭配上游乙烯原料價格偏弱，看好台聚第4季表現會比去年同期好一些。受電費、碳費等成本增加影響，台聚今年前3季歸屬母公司淨損19.82億元，高於去年同期淨損13.04億元。

展望後勢，吳銘宗分析，中國EVA新增產能仍然持續開出，今年第4季，包括聯泓新科20萬噸和浙江石化30萬噸新產能將開出，加上中化泉州去瓶頸工程預計增加4萬噸產能，等於中國光是今年第4季就有54萬噸的EVA新產能加入。

而且2026年還有新產能，包括浙江石化70萬噸、廣西華誼40萬噸，和山東裕龍石化的20萬噸，合計約130萬噸EVA新產能預計明年將開出，供給過剩情況下，估計明年PE市場，相關業者營運還是辛苦。

