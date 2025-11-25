中鋼法說會／全球鋼市需求2025年完成打底 2026年將復甦

中鋼（2002）25日法說會，明確表明全球鋼市需求2025年完成打底，2026年起將進入溫和復甦的新局面。

根據世界鋼協worldsteel最新預測，2025年全球鋼鐵需求17.49億公噸，年增率0%；2026年需求將回升至17.72億公噸，年增率1.3%，增加約2,330萬公噸。

鋼需復甦主要動能來自印度、東協、中東成長強勁，約帶動3%～7%增長，大型基建、外資投資、人口紅利支撐鋼材需求快速增加，為未來最具潛力的區域市場。

此外，美國降息、基建與製造回流帶動需求。美國PMI回到50以上，去庫存結束、基建與資料中心建設進入高峰。這些項目高度依賴鋼材，使美國成為2026年全球鋼需的核心成長來源。

歐洲市場方面，脫離谷底、但恢復幅度有限，高利率環境逐步緩和，受限能源成本高與CBAM衝擊，成長偏緩。

中鋼指出，中國大陸需求疲弱仍是鋼鐵產業最大風險。大陸鋼鐵需求在過去兩年持續下修，2025、2026仍見負成長。房市低迷、新開工不足，加上庫存去化不順，使中國大陸出口壓力未減，是全球鋼價的最大不確定性因素。

若大陸無法有效控產，全球鋼價將持續面臨天花板，導致市場呈現「漲難跌易」的結構。

原料走勢方面，鐵礦石因中國大陸鋼廠高稼動率及風電、雅魯藏布江水電題材推升，近期維持強勢。冶金煤供需雙弱但受中國大陸年末安檢帶動價格反彈。