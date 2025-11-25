終於不用自己買…北市社宅可租冷氣 未來直接成「標配」

北市府推動社宅、降溫城市不遺餘力，力拚成「人人有房住、出門皆舒適」的國際城市。都發局今宣布，今年5處新社宅試辦冷氣以租代買方案，明年下半年啟用社宅由住都中心統一租賃冷氣；現在施工中及規畫中社宅則將統一採購裝設冷氣。

蔣萬安力推社宅政策，任內3年已累計開工1497戶、完工4805戶，明年預計開工2456戶、完工1975戶。都發局指出，指標性的西寧國宅改建案已完成社宅綜合大樓初步規畫，明年搬遷及拆除大樓，2032年竣工，將可提供約1000戶社宅及多元社福設施。

都發局表示，今年已有5處新社宅試辦冷氣以租代買方案，明年下半年啟用的社宅將由住都中心統一租賃冷氣，而現在施工中及規畫中社宅則將統一採購裝設冷氣。管理機制方面，都發局建置「社會住宅統一登記平台系統」下個月底上線，開放民眾隨時登記社宅，大幅加速民眾申請社宅作業，將從明年上半年招租的培英、力行社宅實施。

至於「幸福住宅專案計畫」，都發局拓展公有出租住宅的多元供給，將都更分回、公益設施捐贈等取得的住宅資源納入，鎖定新婚2年內或育有0至6歲子女的育兒家庭出租，今年已入住156戶，明年可再釋出43戶。另外，2023年6月實施社宅育兒家庭租金加碼補貼，迄今已幫助1214戶家庭。

不只社宅，都發局推動「體感降溫計畫」並改革多項法規，去年底公告「擬定『台北市開發基地體感降溫專案』細部計畫案」，提供立體綠化及連續遮簷設施免計容積等誘因，鼓勵私部門參與綠化，今年5月發布施行「台北市建築物能源耗用管制辦法」，7月修訂「台北市新建建築物綠化實施規則」、明年元旦上路。

都發局也推動「遮陽傘計畫」，選定北市府、台北105處重要路口設置人工遮陽設施，打造都市「涼點」，目前正與廠商討論設計方向與形式，力拚年底前確認初步雛型，預計明年上半年完成設計。市府透過法制與實踐並行，盼達成體感降溫2℃目標。

另外，都發局處理跨行政區的都市發展課題，以「全市都市計畫通盤檢討」重新檢討土地使用分區畫設合理性，確保都市計畫貼合實際發展需求，預計明年上半年辦理公展法定程序。