碳盤查不再卡關！企業取得淨零承諾標章 對接聯合國活動

「我們公司在去年八月搬家了，基準年要設在哪一年？ 」、「我們公司有租用共享辦公室，碳排放要算誰的？」願景工程基金會開辦的第一堂「中小企業加速永續計畫─碳管理入門課」開課了。來自各中小企業的學員提出的問題五花八門，講師陳健強運用他的專業，一一解答。

11月21日在集思北科大會議中心舉辦的中小企業碳管理入門課，是願景工程基金會為中小企業開辦的第一場淨零新手入門課，請來財團法人塑膠工業技術發展中心經理陳健強，從國內外淨零趨勢及法規談起，用最淺顯易懂的方式，說明組織碳盤查的概念及項目，並到經濟部產業發展署的「碳排金好算」網站，帶領大家完成基礎的組織碳盤查。

陳健強指出，企業完成碳盤查的第一個年份即可成為基準年，從此企業必須逐年盤查最新碳排數據，並希望碳排量逐年減少。有如先量體重，再逐漸瘦身。

當天的碳管理入門課是中華中小企業經營領袖協會專門場，近30名領袖協會的會員參加這場課程。領袖協會理事長潘如楓表示，企業減碳及永續發展近年高唱入雲，領袖協會也為結訓學長安排相關進修課程，當她得知願景工程基金會有開碳管理入門課，就立即幫領袖協會的學長報名。當她一放出風聲，報名立即秒殺。

「很多人說ESG 無法獲利，因此中小企業都不想做」，潘如楓說，當時她就想要如何把ESG變成可以帶進獲利的途徑，於是她發揮行銷專長，請大家先報名上課，學會計算自家企業碳排量，再透過課程將資料上傳到願景工程基金會合作、對接聯合國RACE TO ZERO的SME Climate Hub平台，不花一毛錢，就能做到搜尋引擎優化（SEO），建立自家企業的「江湖地位」，成效勝過砸重金下廣告。

願景工程基金會執行長袁慧芬表示，參加碳管理入門課的中小企業，當天即可完成基礎碳盤查、並上SME Climate Hub平台登錄自家資料完成淨零承諾，對接聯合國RACE TO ZERO，下載承諾標章，形同對減碳做出承諾。願景工程基金會也已經完成登錄，她希望大家互相砥礪，持續上傳、揭露碳排，並盡力達成2050淨零的共同目標。