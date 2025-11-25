台普威亮相COP30 揭示儲能撐起全球能源轉型

在全球能源轉型加速的浪潮中，原本被視為「再生能源配套」的儲能，如今成為各國關注的關鍵基礎建設。雲豹能源旗下儲能系統整合商台普威能源受邀於巴西貝倫COP30綠區（Green Zone）登場，總經理馮浩翔以台灣儲能發展為例，向國際展示一套能真正落地、能抵禦災害、能讓再生能源穩定併網的能源架構。

馮浩翔指出，儲能不再是附屬於太陽能或風電的「配角」，而是決定一國能源轉型是否成功的關鍵。他說：「如果沒有儲能，再生能源不可能穩定；沒有穩定的電網，便不可能真正邁向SDGs與淨零。」面對全球地震、極端氣候與能源供應壓力，電網需要的不只是更多綠能，而是一套具備調節能力的系統，而台灣正好提供這樣的示範。

台灣自2019年起建立起多元化儲能市場，從電網輔助服務到光儲合一，並導入次秒級反應、嚴格頻率控制等高標準，讓儲能不只「能用」，更能在關鍵時刻擔任守護者。2024年4月3日，強震造成全台3.2GW發電跳脫，儲能系統在1秒內補上510MW，協助穩住頻率，避免全台大斷電。這個案例被視為亞太最具代表性的儲能成功示範，也成為COP30場內被多國代表詢問的焦點。

日本關注台灣經驗的國家。馮浩翔指出，台灣與日本在能源環境上有著驚人的相似性：地震頻繁、綠能快速成長、配網承載有限，九州、四國等地區更長期面臨限電壓力。台灣過去幾年以儲能強化電網韌性的成果，恰好能回答日本當前最棘手的問題。因此台普威近年也積極深耕日本市場，導入「台日整合」的合作架構。透過日本子公司REENS，打造符合當地法規的工程與運維體系，同時由台灣技術團隊提供EMS與即時系統監控支援，使儲能不只是部署，而是真正能夠融入日本市場結構。