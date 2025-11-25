永和大陳單元6動工 「漢皇 River Sky」開價破百萬元

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新北市永和大陳地區最關鍵的單元六、七兩塊基地，24日單元六舉行開工動土。圖／業者提供
新北市永和大陳地區最關鍵的單元六、七兩塊基地，24日單元六舉行開工動土。圖／業者提供

新北永和大陳地區最關鍵的單元六、七兩塊基地，24日單元六舉行開工動土，未來將由漢皇集團以「漢皇 River Sky」新案率先推出，個案可售約210億元，每坪開價98~118萬元，預計2030年完工。

漢皇集團表示，位於中正橋旁的大陳社區，緊鄰新店溪及雙北重要交通節點，具備成為水岸門戶的條件，但過去因建物老舊、增改建凌亂，消防動線狹窄、居住品質不佳等問題長期困擾居民。

為改善當地居住環境並提升景觀，新北市府啟動大陳地區七大更新單元，以公辦都更方式協助整合，目前單元2已完工入住，其餘單元1、3、4、5陸續完成招商並進入實施階段，單元6、7則由漢皇集團取得主導後成功完成整合。

漢皇集團表示，漢皇取得的大陳單元六、七採整體連續街廓規劃，單元六預計申請黃金級綠建築、銀級智慧建築與耐震標章，並以低建蔽率搭配大面積綠地與植栽，同時設置幼兒園等社福空間，使住宅與公共服務能在同一街廓完整到位。

而這次動工的單元六擁有水岸景觀及進入雙北的樞紐位置，但因權屬形態多元，漢皇集團憑藉在地深耕與制度化協調方式，在新北市府團隊協助下逐步排除多年障礙，使單元六得以順利動工。

漢皇表示，未來單元六將由老舊聚落轉型為具體且完整的水岸門戶，「漢皇 River Sky」規劃36層SRC制震建築，未來大台北民眾進入雙和時，映入眼簾的將不再是老舊街廓，而是具備景觀開放空間與高耐震標準的新水岸線。

漢皇表示，後續將同步啟動雙和大型開發計畫，包括總銷255億的大陳單元七、光復街東側案、秀朗橋北側案、水源段、南山段等，總規模達450億，扮演推動雙和地區城市更新的重要力量。

新北 公辦都更 永和
