慶豐富18.25億元聯貸案完成簽約 強化財務結構迎接新營運成長期

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935）25日宣布與5家銀行完成18.25億元5年期聯合授信案；聯貸案由永豐銀行與王道銀行共同統籌規劃，在安泰銀行、將來銀行及中華票券等5家金融機構踴躍參與下，順利籌組完成且超額認購。

慶豐富表示，聯貸案資金用途將用於償還既有金融債務，充實營運資金，經由財務結構的調整，提升研發實力，加速材質創新與產品升級；另外，導入智慧製造與自動化設備，提升生產效率與品質一致性；優化海外產能及市場成熟度，使全球供應鏈更彈性、交期更具競爭力；將以 ESG 為核心精神，推動節能減碳、永續治理與企業社會責任，打造下一個10年的成長基礎。

慶豐富1977年成立，秉持為居家生活用品全方位供應商的市場定位，多年來穩居北美前三大安全窗簾領導供應商地位，主要產品涵蓋塑膠類百葉窗、紡織類窗簾、衛浴用品、餐飾及寢具等家飾製造與買賣，且自2012年起由董事長許閔琁與總經理許竣然兄弟攜手，專注擴大旗下窗簾事業營運規模發展，採取「全渠道通路業務接單」、「多元生產基地」、「3S方針：安全、永續、智慧」等三大布局主軸。

聯貸案
