凝聚力量、強化韌性治理 內政部重大災害危機處理及應變管理論壇登場

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
內政部25日於集思交通部國際會議中心舉辦「2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇」。圖／內政部
內政部25日於集思交通部國際會議中心舉辦「2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇」。圖／內政部

內政部25日於集思交通部國際會議中心舉辦「2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇」，邀集日本、韓國、美國等國際專家，以及國內中央與地方政府代表、學術機構與民間團體，共同針對極端氣候下日益嚴峻的災害挑戰，研商臺灣防災治理的精進方向，期望在跨域交流中提出具體政策建議。

劉世芳表示，極端氣候造成台灣災害呈現複合化、快速化、高度不確定性的特徵，不再是單一部門能獨力應對，唯有透過持續檢視、改善與精進，才能將脆弱環境轉化為韌性體系，而在近期堰塞湖事件中，台灣展現了「官民協力、學研支援、中央地方同心」的關鍵力量，例如臺大團隊提供模型研析與情勢判斷、成大團隊進行即時水位監測，以及慈濟基金會等民間團體深入災區陪伴災民，這些具體的合作案例，正是臺灣韌性力量的縮影。

劉世芳指出，本次論壇正是以今年太鞍溪與立霧溪堰塞湖災害為案例，聚焦五大主題，包括極端氣候下災害風險評估與分析；災害預防、應變機制及管制措施；民力整合、志工與防救災協作中心；民力整合、替代役轉型；災害防救法與體制的改革等。這不僅是當前防(救)災治理的挑戰，也是內政部要精進的方向與任務。因此，這次論壇不僅是分享經驗，更希望與會專家的經驗提出具體可行的制度改革方向，政府將以務實態度面對風險，將論壇的建言作為修正政策、精進法制的重要依據。

內政部最後表示，這次論壇所彙整的觀察與建議，將作為未來政府制度調整、強化專業能力與深化跨域協力的重要參考。內政部將持續結合政府、學術界、民間組織與國際夥伴，共同打造更穩健且具韌性的國家防災體系，全面守護人民生命財產安全。

內政部長劉世芳致贈前內政部長、臺灣大學水工試驗所執行顧問李鴻源「紀念小鏟子」，感謝馬太鞍堰塞湖事件的協助。圖／內政部
內政部長劉世芳致贈前內政部長、臺灣大學水工試驗所執行顧問李鴻源「紀念小鏟子」，感謝馬太鞍堰塞湖事件的協助。圖／內政部

內政部 劉世芳
