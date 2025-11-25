價格都好說 六都買賣議價率上升 房市回歸理性

房市氣氛有變，根據統計，六都議價率均提升，反映買賣雙方開始進場，尤其又以買方有更大議價空間。

住商機構觀察內部成交資料，六都中更以南二都議價空間無論是在空間或是年增都更為明顯。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，由於中央銀行信用管制措施未有鬆綁跡象，令房市逐漸往買方市場傾斜，消費者在價格上握有更大議價空間。

據統計，六都與全台議價率全面起漲，其中台北市今年前十月成交案件平均議價率達13.7%，相較去年同期增加1.4個百分點；新北市議價率則從10.6%增至13.8%，增加3.2個百分點；桃園市議價率達15%，較去年增加4.1個百分點；台中市議價率達12.5%，年增3.3個百分點；台南市議價率達16.9%，年增3.5個百分點；高雄市更高達17.1%，為六都之冠，較去年大增4.3個百分點，也是六都最高。

賴志昶指出，消費者不再盲目追價，致使過去「開價即成交價」的房市盛況已不復見。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，議價空間擴大，可視為房市回歸理性買盤的重要指標，尤其近期在政策緊鎖之下，不管是中古賣方或建商，勢必已難以將價格看成鐵板一塊，適度讓利幾乎已成市場共識，惟買方議價幅度雖提升，購屋人除積極議價，仍需評估物件價值與自身需求，避免因過度觀望而錯失進場最佳良機。