遠東巨城週年慶壓軸登場 祭超殺優惠天天搶購

Big City遠東巨城購物中心迎來年度購物盛事，週年慶將於11月27日至12月8日隆重登場，25日率先舉辦誓師大會，巨城一級主管帶領全體夥伴換上阿Mall T恤列隊集結，現場氣勢蓄滿、口號響徹，展現備戰決心與士氣。

大會中，全體同仁齊心喊出今年週年慶目標「挑戰12天32億（含遠東SOGO百貨新竹店）」熱血口號，以最佳狀態迎接最熱鬧檔期。

春節連假前的採買潮，也是國內外旅遊旺季，各大品牌趁勢推出限定組合，從3C家電、潮流穿搭到機能服飾一應俱全。B1「集雅社」指定商品滿10,000元折1,000元，LG 77吋 OLED 電視 6.9 折超值入手。最齊全的手機品牌包含B1「vivo」、B1「SAMSUNG」、1F「APPLE」、1F「小米之家授權店」、1F「Sony Center」，能一次找到心儀機款，5F「輝葉」祭出 AI 追夢椅 6 折起，精準貼合使用者的按摩體驗。

1F跑鞋、登山鞋品牌「HOKA」全館7折起，2F 法國戶外品牌「AIGLE」全面 8.6 折，2F「ROCKLAND」Tierra Belay 120 保暖連帽外套更下殺 5.3 折，不論戶外或日常都能輕鬆駕馭，2F「TRAVELER」男性羽絨外套 5.9 折，是入手保暖單品的最佳時機。眾多品牌最強優惠，不可錯過的入手時刻。

期間匯集超過100個快閃店及聯合特賣品牌，其中近3成首次設櫃，帶來耳目一新的逛街亮點。11月20日至12月8日「 LADY M 」強勢回歸1F，最受歡迎的經典原味千層蛋糕開賣即成焦點，4F美食街有入選首屆「500甜」的半熟乳酪蛋糕專賣店「碧月」以及新竹在地人氣，獲米其林必比登推薦的「鄒記菜包」。

潮流、話題夯店也同步集結，韓國人氣手機殼B1「VICXXO」以及「Fandora」帶來ROSE’限定周邊週邊與多款IP限定商品，3F人氣包款品牌「masma rulez」，5F香氛品牌「hetras」讓你擁有偶像GD同款香氣。B1美國戶外品牌「POLeR」全面5折起，30年在地工藝打造最佳的人體工學家具在6F「BACKBONE」椎座工學，小資女必買3F「 PEACH JOHN」日系內衣，5F「BOGA MADE」跟鞋，多元快閃品牌齊聚，一次滿足購物慾。

週年慶12天指定專櫃滿仟送佰，更搭上時事，推出「普發同慶抽」買萬元抽11,000元購物金。來巨城吃美食也能享優惠，餐飲跨日累計滿仟送佰，單筆 688元還可抽iPhone17 Pro。今年二波重磅回饋，滿足不同客層需求，從高額滿額禮到平日獨家加碼，讓顧客天天有驚喜。第一波11月27日至12月2日開跑，全館滿萬送佰，VIP獨享跨日滿萬送仟。

11月27日首日看新竹高消費力道，單日累計50萬元起贈萬元購物券。首四日加碼雙重送亦祭出業種樓層滿仟送佰，OUTDOOR區再加碼，多重好康一路送好送滿。不想假日人擠人，平日也有限定企劃，單筆滿額可抽按摩椅或iPhone17 Pro，年末壓軸誠意滿滿。