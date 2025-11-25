新北市店面一坪不到3萬？專家點破：加上「兩條件」新房東甜甜價入手

據最新實價登錄，新北市土城區學府路一段的一處地下店面，今年9月交易8,925萬元，共約3,075坪，每坪成交價僅2.9萬元，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，地下室租買行情大約是一樓的半價、甚至更低，加上該物件產權不含土地面積，僅有建物，且新的法人房東以無貸款方式購入，因此每坪成交價超划算，屬於低價高效的大坪數地下室空間。

張旭嵐分析，地下室租買行情大約是一樓的半價、甚至更低，對店面經營或置產者而言，是屬於相對低成本的投資；會承租地下室店面業種，通常多是餐飲業、健身房，大型零售店、傢俱行等店家，因業種需要較大面積的營業空間，在成本考量下，租用有二樓或地下室的店面更具性價比，也是這類地下室大店面常見的產業類別。

張旭嵐指出，以該交易來說，目前就由連鎖健身房承租；據實價登錄租賃資料，此店面於2016年有租賃紀錄，當時每月租金88萬元，且備註自2025年5月起，租金提升至每月99萬元，換算租金投報率高達13.3%，若這類長期企業承租戶穩定承租，這位新房東大約八年的時間就能回本。

第一建經研究中心副理張菱育表示，買方在購買或承租地下室店面之前，需先釐清用途、消防條件與實際是否能辦理營業登記等，如消防逃生、採光通風等問題，以及有無符合法規的開業條件，並確認排煙、增設逃生口是否可行，且確認地下室的使用執照用途，如果用途是防空避難室，則不可做為營業場所；若在住宅區內，會有樓層、面積及出入口的規範限制。