快訊

幸運兒是你嗎？2025年9-10月統一發票千萬特別獎開出「25834483」

「台灣有事」掀美日中角力！美媒：川普竭力避免捲入日中衝突

大馬娛樂大亨黃志明泰國車禍身亡 家屬證實遺體運回國

聽新聞
0:00 / 0:00

新北鬧區店面一坪不到3萬！房仲：買家八年就能回本

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

新北市竟然有店面一坪不到3萬? 根據最新實價登錄，新北土城區學府路一段的一處地下店面，9月交易8925萬元，共約3075坪，每坪僅2.9萬元。

台灣房屋表示，此一物件並不含土地面積，僅有建物，因此單坪價格超划算。新的法人房東以無貸款方式購入，目前由連鎖健身房承租。

根據實價登錄租賃資料，此店面2016年有租賃紀錄，當時每月租金88萬元，且備註自2025年5月起，租金提升至每月99萬元，換算租金投報率高達13.3%，若維持這類長期企業承租戶穩定承租，新房東大約8年的時間就能回本。

台灣房屋集團趨勢中心進一步觀察雙北市的地下室店面交易，其中交易總金額最高的為台北市中山區南京東路一段的一、二樓帶地下一樓店面，總價2.5億元，目前由連鎖餐飲集團的旗下三個品牌經營中。

2025年雙北市地下室不動產交易案例。資料來源／台灣房屋

2025年雙北市地下室不動產交易案例。資料來源／台灣房屋

新北市新店區寶中路純地下室物件，今年交易總價3720萬元，地下室作為個人出租倉庫租用。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，地下室租買行情大約是一樓的半價甚至更低，因此對於店面經營或是置產者而言，是屬於相對低成本的投資。

她表示，餐飲業、健身房，大型零售店、傢俱行等店家，因需要較大面積的營業空間，在成本考量下，租用有二樓或地下室的店面更具性價比，也是這類地下室大店面常見的產業類別。

張旭嵐指出，若為純地下室店面，因無採光、招牌能見度低，攬客效益較低，所以適合經營的產業也受到限制，通常都屬於消費目的性高的業種，例如健身房或超市，或是無須過路客的企業辦公室，因此對於中小型企業規劃辦公室自用，不僅投入成本低，同時也屬高收益型的置產選擇。

第一建經研究中心副理張菱育提醒，在購買或承租地下室店面之前，需先釐清用途、消防條件與實際是否能辦理營業登記等。

包括注意採光通風和消防逃生，有無符合法規的開業條件，並確認排煙、增設逃生口是否可行，且確認地下室的使用執照用途，如果用途是防空避難室，則不可作為營業場所；若在住宅區內，會有樓層、面積及出入口的規範限制。

2025年雙北市地下室不動產交易案例 資料來源／台灣房屋
2025年雙北市地下室不動產交易案例 資料來源／台灣房屋

健身 租金 餐飲業
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

新北板橋忠孝公園地下停車場啟用 今晚起免費停車一個月

與高一學妹擦撞竟暴怒 新北高三男學生暴怒持剪闖教室剪頭髮還拖行

新北某高校生衝突 學長拿剪刀剪學妹頭髮鬧上警局

桃園鬧區警匪追逐！女毒販2度衝撞警車 警連開8槍逮人、搜出多種毒品

相關新聞

新北鬧區店面一坪不到3萬！房仲：買家八年就能回本

新北市竟然有店面一坪不到3萬? 根據最新實價登錄，新北土城區學府路一段的一處地下店面，9月交易8925萬元...

賣方鬆動了！前10月國內殺價空間全擴大「這兩都」屋主最好談

住商機構觀察內部成交資料，今年前10月全國平均議價率全數上揚；六都中，桃園市、南二都議價空間均超過15%、且年增率均逾3...

價格戰來了！六都議價率全上升 這都砍價最凶

住商機構觀察內部成交資料，全台平均議價率全數上揚，南二都議價空間更為明顯擴大。大家房屋企研室公關主任賴志昶表示，信用管制...

南市這路段房價中位數510萬 信義房屋揭市況

根據實價登錄，台南東區過去一年住宅平均總價為1,276萬元，交易最熱路段前三名依序為中華東路二段、裕農路與中華東路三段。...

大數據榮獲首屆「ESG for Culture」多元合作獎 深度內容、跨界合作獲肯定

此次獲獎的《回望科技浪潮之下 消失中的文化座標》系列報導，帶領讀者重新踏入那些在快速數位化進程中，容易被掩蓋、被遺忘的文化現場。

創新論壇11月26日登場 台灣微軟總座卞志祥：AI 產業進入季後賽

台灣微軟近年積極賦能產業將生成式AI技術落地，陸續協助廣達、研華等科技大廠導入AI。面對AI下一波趨勢，台灣微軟總經理卞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。