新竹SOGO週年慶 27日起12天拚32億目標

新竹SOGO週年慶將於11/27(四)登場，25日舉行週年慶誓師大會，店長祝平政率領全體同仁高喊「業績超標」，為即將開跑的週年慶注入滿滿士氣，目標挑戰12天拼出32億營業額（含巨城購物中心），今年亮點全館單日累計消費滿5千元送5百元抵用券，搭配中國信託SOGO聯名卡，最高回饋超過30%，更有價值17.5萬元的Vespa機車等你帶回家。

新竹SOGO週年慶化妝品百貨服飾單日累計消費滿5千元送5百元抵用券， 名品、珠寶、大家電、名瓷單筆滿萬送千、施舒雅單筆滿1萬送8百元抵用券，還有十四大銀行刷卡禮等促銷，中信SOGO聯名卡消費即享4% SOGO金回饋無上限，首四日搭配Happy Go Pay再享點數10倍送，SOGO APP會員消費滿5千加送1百元美食折價券，促銷回饋誠意十足。

一曝光即引發熱議的來店禮，今年與蠟筆小新聯名推出雙人法蘭絨毯、環保再生布直傘、小白三用頸抱枕、旅行用掛式盥洗包、戶外攜帶摺疊椅、密封保鮮玻璃盒 ，還有與潮牌聯名的ROOTS不鏽鋼便攜餐具組、Timberland不鏽鋼保溫馬克杯、PUMA摺疊收納箱、DESCENTE舒棉毛巾組，以及人氣IP卡娜赫拉沐浴泡泡露，每一項都兼具實用性與高顏值，收集熱度爆表。

有桃竹苗最大香氛彩妝聖殿美名的新竹SOGO，邀請12大知名品牌舉辦美妝體驗活動，有CHANEL彩妝一對一服務會、DIOR聖誕彩妝奇幻星願系列體驗會、雅詩蘭黛爆紅話題彩妝教學…等；隨著氣溫逐漸下降，換季保養與防寒商品成為消費熱點，精華露、乳霜、乳液特惠組推出半價及Beauty Club獨享加贈商品券優惠；保暖外套下殺2.4折起，3F女裝服飾區滿10萬再送dyson吹風機；K-pop明星代言鞋款也是關注焦點，New Balance、Skechers是時下年輕人的最愛。

新竹家庭數持續增加，為新手父母準備的嬰兒推車1+1優惠、買推車送搖椅或汽座，趁週年慶一次買足超划算；療癒經濟崛起，竹科上班族放鬆好幫手，OGAWA AI智能大師按摩椅，特價再加碼送IPAD和SOGO禮券；年底出國人潮多，買行李箱滿16,800元直接送19吋登機箱，超值優惠不能錯過。

業者備戰週年慶，提早佈局引進新品牌，VIVAIA運用回收的塑膠瓶製成鞋面材質，結合高科技 3D 編織技術，創造出時尚且對環境友善的產品，Jennie愛穿小紅鞋必買；英國皇家御用香水品牌潘海利根，以收藏性高的獸首瓶身與高奢香調聞名，成為香水迷必收逸品；DESCENTE高機能運動服飾品牌，主打時尚實用兼具，運動也可以很時髦；潮流品牌Salomon，野跑、登山、滑雪等高性能鞋款最受青睞。

新竹SOGO週年慶期間推出多項貼心服務與優惠，12/1(一)-12/8(一)消費單筆滿1,000元憑竹科識別證、健身房會員證、智生活APP用戶均有不同好禮；下班族18:00後憑SOGO APP會員即可兌換順天草本行醒飲，消費達5萬元再送無線藍芽耳機；新竹SOGO今年特別設有「老公男友寄放區」，提供免費Wi-Fi與舒適沙發，陪逛輕鬆無負擔。

遇寒流服務台提供暖暖包、週年慶期間前3小時免費借用行動充電服務，2F、5F哺集乳室提供應急免費尿布，讓爸媽帶小孩也能安心逛街；追星族也有福利，只要出示演唱會或週邊票根就能免費獲得拍貼券，逛街之餘也留下滿滿回憶。