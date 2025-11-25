華豫寧今掛牌 智慧建築專案持續放量

華豫寧今（25）日以承銷價31.8元上櫃掛牌交易，蜜月期首日漲幅達15%，最高來到37元。華豫寧近年跨足高毛利的智慧商辦與家用物聯網（IoT）整合及數位門禁市場，並結合雲端管理與App平台，建構從硬體到平台的完整解決方案。同時，透過自有品牌「WAFERLOCK維夫拉克」持續放量，帶動產品組合優化與毛利結構強化。

在IoT產品方面，華豫寧鎖定「住宅、飯店、商辦、廠辦、校園與醫院」等應用場景，提供從家用門鎖、飯店鎖到大樓社區與企業門禁的人事與能源管理等完整智慧建築解決方案，兼具B2B與B2C服務能力。公司並推出歐規、美規、日規等多國機種，符合各地法規與安規要求；同時也取得美國、歐盟等國際認證，擁有涵蓋台、美、歐、日等九國的37項專利，可大幅縮短系統整合導入時程。

WAFERLOCK也成功打入歐美日與東南亞市場，並與ODM及系統整合商合作推進海外專案，2023年至2025年6月歐洲地區營收占比分別5.12%、5.67% 及6.28%，比重穩定增加。國內部分，客戶涵蓋北中南上市櫃建設公司、中小型優質建商、本地門廠及弱電經銷商，並已切入大型建案與公共標案市場，長期訂單能見度提升。

華豫寧的電子零件事業以微控制器（MCU）與類比周邊為技術核心，提供客製韌體與硬體設計，應用於工控、醫療、馬達與車用電子等場景，並積極開發高階32bit車用、工控領域與AI邊緣運算。

法人表示，華豫寧代理Microchip MCU居於大中華區前五大代理商地位，在IoT事業部分也持續拓展住宅電子鎖與商用門禁系統及智慧建築平台的在地化解決方案，並藉由深化與ODM與SI夥伴的協作，透過規格共通化與模組化提升複用率，縮短交付周期並加速海外複製。公司整體毛利率由2023年的16.28%提升至今年上半年的22.28%，高毛利結構已成形。