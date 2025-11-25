快訊

陸就「台灣有事」告狀聯合國 日本正式回函駁斥「與事實不符」

退租、搬家結算水電超麻煩！一線房仲教學4步驟：一次搞定別白跑

經典賽／日媒分析大谷參戰重要性 日本武士3大考驗要靠他撐住

華豫寧今掛牌 智慧建築專案持續放量

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
華豫寧經營團今日在掛牌儀式後合影。圖／華豫寧提供
華豫寧經營團今日在掛牌儀式後合影。圖／華豫寧提供

華豫寧今（25）日以承銷價31.8元上櫃掛牌交易，蜜月期首日漲幅達15%，最高來到37元。華豫寧近年跨足高毛利的智慧商辦與家用物聯網（IoT）整合及數位門禁市場，並結合雲端管理與App平台，建構從硬體到平台的完整解決方案。同時，透過自有品牌「WAFERLOCK維夫拉克」持續放量，帶動產品組合優化與毛利結構強化。

在IoT產品方面，華豫寧鎖定「住宅、飯店、商辦、廠辦、校園與醫院」等應用場景，提供從家用門鎖、飯店鎖到大樓社區與企業門禁的人事與能源管理等完整智慧建築解決方案，兼具B2B與B2C服務能力。公司並推出歐規、美規、日規等多國機種，符合各地法規與安規要求；同時也取得美國、歐盟等國際認證，擁有涵蓋台、美、歐、日等九國的37項專利，可大幅縮短系統整合導入時程。

WAFERLOCK也成功打入歐美日與東南亞市場，並與ODM及系統整合商合作推進海外專案，2023年至2025年6月歐洲地區營收占比分別5.12%、5.67% 及6.28%，比重穩定增加。國內部分，客戶涵蓋北中南上市櫃建設公司、中小型優質建商、本地門廠及弱電經銷商，並已切入大型建案與公共標案市場，長期訂單能見度提升。

華豫寧的電子零件事業以微控制器（MCU）與類比周邊為技術核心，提供客製韌體與硬體設計，應用於工控、醫療、馬達與車用電子等場景，並積極開發高階32bit車用、工控領域與AI邊緣運算。

法人表示，華豫寧代理Microchip MCU居於大中華區前五大代理商地位，在IoT事業部分也持續拓展住宅電子鎖與商用門禁系統及智慧建築平台的在地化解決方案，並藉由深化與ODM與SI夥伴的協作，透過規格共通化與模組化提升複用率，縮短交付周期並加速海外複製。公司整體毛利率由2023年的16.28%提升至今年上半年的22.28%，高毛利結構已成形。

平台 市場
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

龍潭警維護民眾生活品質 靜桃專案強勢取締噪音車 

華豫寧上櫃掛牌開紅盤 早盤股價最高漲逾一成

鴻海動能強 大摩、高盛按讚

北士科 T17、T18地上權 北市新壽完成解約

相關新聞

新北鬧區店面一坪不到3萬！房仲：買家八年就能回本

新北市竟然有店面一坪不到3萬? 根據最新實價登錄，新北土城區學府路一段的一處地下店面，9月交易8925萬元，共約3075...

賣方鬆動了！前10月國內殺價空間全擴大「這兩都」屋主最好談

住商機構觀察內部成交資料，今年前10月全國平均議價率全數上揚；六都中，桃園市、南二都議價空間均超過15%、且年增率均逾3...

價格戰來了！六都議價率全上升 這都砍價最凶

住商機構觀察內部成交資料，全台平均議價率全數上揚，南二都議價空間更為明顯擴大。大家房屋企研室公關主任賴志昶表示，信用管制...

南市這路段房價中位數510萬 信義房屋揭市況

根據實價登錄，台南東區過去一年住宅平均總價為1,276萬元，交易最熱路段前三名依序為中華東路二段、裕農路與中華東路三段。...

大數據榮獲首屆「ESG for Culture」多元合作獎 深度內容、跨界合作獲肯定

此次獲獎的《回望科技浪潮之下 消失中的文化座標》系列報導，帶領讀者重新踏入那些在快速數位化進程中，容易被掩蓋、被遺忘的文化現場。

創新論壇11月26日登場 台灣微軟總座卞志祥：AI 產業進入季後賽

台灣微軟近年積極賦能產業將生成式AI技術落地，陸續協助廣達、研華等科技大廠導入AI。面對AI下一波趨勢，台灣微軟總經理卞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。