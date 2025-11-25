工研院以服務創新與跨域共創榮獲 2025 ASOCIO Award

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院文化科技計畫獲得2025亞太資通訊科技應用獎（ASOCIO Award），其中自2018年起推動科技藝術轉譯工程，整合智慧透明顯示器、即時舞者動態偵測技術、自動化機械系統，將科研能量轉化為具文化價值的創新應用。工研院/提供
工研院文化科技計畫獲得2025亞太資通訊科技應用獎（ASOCIO Award），其中自2018年起推動科技藝術轉譯工程，整合智慧透明顯示器、即時舞者動態偵測技術、自動化機械系統，將科研能量轉化為具文化價值的創新應用。工研院/提供

工研院創新實力再獲國際肯定！素有「資通訊界亞洲盃」美譽的2025亞太資通訊科技應用獎（ASOCIO Award），今年工研院憑藉「文化×科技交鋒創新融合」摘下大獎，展現臺灣在文化與科技跨域創新服務上的國際影響力。

工研院長期以「服務創新」為核心，佈局ICT、AI、XR等前瞻技術，建立從技術研發、系統平台到場域驗證與商業模式的完整推動鏈，並以跨域共創模式推進文化與科技融合應用，打造具擴散力與永續性的創新服務生態。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，該計畫核心涵蓋兩大實踐：一，「媒合藝術家及科研單位發展科藝創新實驗計畫」，自2018年起建構「敏捷式藝術科技研發平台」，推動科技藝術轉譯工程，導入 CPM 專案管理與 Sprint 敏捷方法，幫助藝術家快速理解技術操作，並引導 ICT 人才從藝術思維中獲得非線性解題模式，將科研能量轉化為具文化價值的創新應用；二，「DOME花創俱樂部｜XR樂齡文化科技體驗場域」，公私協力於2025年在花蓮落成，設置五大XR/AI體驗設施，累積近20萬參訪人次與2,781人次跨齡課程參與，提升樂齡數位素養並帶動社區及觀光創新。工研院將持續深化文化創意與科技研發的鏈結，推動系統平台與場域商模整合，打造科技驅動的跨域共創生態，促進文化永續與產業升級。

此次榮獲ASOCIO Award，不僅肯定工研院在文化科技領域的創新實力，也彰顯臺灣以服務創新驅動社會發展的潛能。未來，工研院將持續以跨域協作為核心，深化科技與文化的鏈結，推動更多能兼具創意與產業價值的應用，讓「文化×科技」成為臺灣邁向國際舞台的重要驅動力。

「DOME花創聚樂部｜XR樂齡文化科技體驗場域」，公私協力於2025年在花蓮落成，設置五大XR/AI體驗設施，累積近20萬參訪人次與2,781人次跨齡課程參與，提升樂齡數位素養並帶動社區及觀光創新。工研院/提供
「DOME花創聚樂部｜XR樂齡文化科技體驗場域」，公私協力於2025年在花蓮落成，設置五大XR/AI體驗設施,累積近20萬參訪人次與2,781人次跨齡課程參與，提升樂齡數位素養並帶動社區及觀光創新。工研院/提供

