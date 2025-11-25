賣方鬆動了！前10月國內殺價空間全擴大「這兩都」屋主最好談

住商機構觀察內部成交資料，今年前10月全國平均議價率全數上揚；六都中，桃園市、南二都議價空間均超過15%、且年增率均逾3.5個百分點。

今年1~10月桃園市議價率平均達15.0%，較去年增加4.1個百分點；今年1~10月台南市平均議價率達16.9%，為六都亞軍，年增3.5個百分點。

今年1~10月高雄市議價率更高達17.1%，為六都之冠，較去年大增4.3個百分點，也是六都最高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，隨著政府打房態勢明確，且信用管制措施未有鬆綁跡象，令房市逐漸往買方市場傾斜，消費者在價格上握有更大議價空間。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，議價空間擴大，可視為房市回歸理性買盤的重要指標，尤其近期在政策緊鎖之下，不管是中古賣方或建商，勢必已難以將價格看成鐵板一塊，適度讓利幾乎已成市場共識。

惟徐佳馨指出，購屋人在積極議價同時，仍需評估物件價值與自身需求，避免因過度觀望而錯失進場最佳良機。