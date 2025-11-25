聽新聞
價格戰來了！六都議價率全上升 這都砍價最凶
住商機構觀察內部成交資料，全台平均議價率全數上揚，南二都議價空間更為明顯擴大。大家房屋企研室公關主任賴志昶表示，信用管制措施沒有鬆綁跡象，市場正加速買方市場傾斜，若持續買氣低迷，全台恐將全面進入價格戰。
據統計，六都與全台議價率全面上升，其中台北市今年1~10月成交案件平均議價率達13.7%，相較去年同期增加1.4個百分點；新北市議價率則從10.6%增至13.8%，增加3.2個百分點。
桃園市議價率平均達15%，較去年增加4.1個百分點。
中南部方面，台中市議價率達12.5%，年增3.3個百分點；台南市今年1~10月平均議價率達16.9%，為六都亞軍，年增3.5個百分點；高雄市議價率更高達17.1%，為六都之冠，較去年大增4.3個百分點，買方砍價最凶。
賴志昶指出，政府信用管制與市場景氣下滑衝擊之下，買方觀望氣氛濃厚，同時消費者也不再盲目追價，過去「開價即成交價」的房市盛況已不復見。
他補充，過去南二都受惠於科技產業進駐，大批建商進駐，為區域房市創造榮景，也讓當地出現大量供給。如今房市翻轉，買方出手謹慎，房市供給去化不順下，區域賣壓升高，進而為買方創造不小的議價空間。
住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，議價空間擴大，可視為房市回歸理性買盤的重要指標，尤其近期在政策緊鎖之下，不管是中古賣方或建商，勢必已難以將價格看成鐵板一塊，適度讓利幾乎已成市場共識。
