立委質疑國旅房價貴 陳世凱：研議訂出指引控制哄抬、檢討旅宿評鑑

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

國旅住宿高房價儼然成為一個常態，立委質疑，正因為住宿貴所以讓國人不愛國旅，政府是否要提出完善的機制禁止業者哄抬房價。對此，交通部長陳世凱25日表示，目前地方政府都有自己的稽查機制，但中央是否要有一個比較大比較完整的指引，這部分會再跟業者討論。

國民黨立委邱若華指出，台灣觀光逆差相當大，國人大多都是出國旅遊，反倒是國旅冷清，經網路上民調調查顯示，主因還是出在住宿房價太貴上，政府是否可以提出具體因應對策？

行政院長卓榮泰表示，台灣是一個民主自由的國家，房價問題無法直接由政府制定法律干預市場，對於國旅的振興，交通部已經在明年提出相關的提升方案，像是平日住宿補貼、生日住宿優惠等，預計在明年3月就會執行。

邱若華追問，但在日本是有政府直接訂出禁止哄抬房價的相關法令，我國政府也應該要跟進。

陳世凱說明，對於旅宿房價部分，目前在各地方縣市都有稽查的機制，例如近期高雄因為近期很夯，前往住宿的人變多，高雄觀光局也積極稽查，禁止房價瘋狂哄抬的狀況出現，至於說是否要由中央提出一個大的相關指引，未來會再跟旅宿業者、公協會及地方觀光局討論。

不過，陳世凱也強調，旅宿業漲價有事也涉及到人力不足、平日與假日的差異，在人力部分已經在積極協助業者，至於平日與假日的價格差異，在明年會透過相關的獎勵措施鼓勵國人可以多多在平日出遊。

不過，邱若華也指出，台灣政府長期補助旅宿業者，導致很多業者不是追求旅宿品質最大化，而是追求補助最大化，政府應該要檢討旅宿評鑑標準。

對此，陳世凱說，對於台灣觀光整體的KPI應該要重新評估與設定，而這部分也已經開始著手討論中，包括旅宿業、整體國家觀光品質等，如今已邁入新時代，未來會針對旅宿業的評鑑標準再重新設定。

邱若華也追問，旅宿評鑑標準是否要跟「品質」綁在一起？業者有達標才可以補助。卓榮泰也在現場直接要求交通部檢討，針對進步比較多的業者給予多一點鼓勵，停滯不前的多一點輔導，對於不好的在市場競爭之下也會感受到壓力。

另外，邱若華也提到有關為因應環境部的減碳政策，旅宿業者不再主動提供一次性備品的問題，導致變成業者販售一次性備品，變成業者不僅節省成本還可以變相獲利。觀光署是否有考慮要參考日本做法，讓業者雖不主動提供，但可以放在飯店櫃檯旁邊供民眾自己索取？

卓榮泰說，業者如果為了自己的信譽著想不應該高價販售一次性備品，這不僅破壞自己的商業信譽，更影響自己未來的經營的路。

陳世凱則表示，對于是否要參考日本做法，這部分會再請觀光署與旅宿業者及地方政府溝通，一起努力。

