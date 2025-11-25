大洋中和土地合建案傳佳音 都審會議通過
PVC大廠大洋（1321）積極活化土地資產，進度傳佳音；中和土地合建案日前都審會議已通過，2026年有望取得建照；另一筆興隆段土地都審當中。法人看好，土地開發進展，長期將帶來可觀獲利挹注。
大洋近年積極投入舊廠區土地資產活化，目前手中有中和、興隆段兩筆土地資產開發案正在推動，進度受市場矚目。大洋日前表示，中和土地合建案則已通過都審會議，待相關文件修正後，將再辦理送件；興隆段土地，則尚在進行都審流程中。
大洋中和舊廠區土地合建案，實際開發案面積三區總和為9,912坪，已完成市地重劃工程，去年12月已與馥華集團-馥羽建設簽訂合建契約，今年5月向新北市政府提出建照及都審掛件，預計2026年下半年取得建照、2027年第1季公開銷售。
興隆段土地位於台北市文山區興隆路及興順街口，面積共達397.18坪，大洋持分二分之一，原土地面積15,730坪，扣除37%捐地後，都更案面積達1125.60坪。該案已於去年5月與甘霖建設簽訂都更合建契約、今年3月向台北市政府都更掛件，目前正進行都審中，預計2028年公開銷售。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言