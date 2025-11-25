快訊

家裡一處地方「很髒但你可能永遠不會清」 專家：掃完空氣都清新了

被害人全和解！黃子佼持有2259性影像拚免關成功 二審讓他獲緩刑

「周休3日讓台灣成為亞洲第一」2年前就被政府打槍 3大理由曝光

信義公益基金會 攜長輩打造幸福老化多元風貌

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
90歲高齡客家阿嬤展現藍染風華走秀。（圖:信義房屋提供）
90歲高齡客家阿嬤展現藍染風華走秀。（圖:信義房屋提供）

台灣高齡創新點子遍地開花，「共好計畫」累積超過11,000個創意、催生1,200件提案，陪伴長者共創幸福！11月22日，信義公益基金會於台北信義學堂舉辦第十屆「共好計畫」頒獎典禮暨成果展，現場從共好拼圖儀式到互動遊戲市集，展現高齡創新多樣風貌，來自全台、澎湖與馬祖等地共34個團隊、177位長者與共好夥伴齊聚一堂，共同慶賀十年里程碑。

本次典禮由花蓮長者以太魯閣族語吟唱童謠〈牛之歌〉揭開序幕，靈動呈現母語文化傳承的活潑情感；更有AI 創作劇場與藍染時尚走秀，展現長輩多元的創意能量。最大亮點是現場的「十年幸福好拾光」拼圖儀式，由多位共好計畫評審團成員與信義公益基金會董事長林信和共同完成拼圖；拼圖內容來自於十位歷屆首獎得主寫下的祝福語，象徵十年來共好的延續與累積。信義路「幾米月亮公車」旁更設置了「幸福好拾光」市集，共同展出16個單位的成果，邀請民眾透過互動遊戲體驗長者在生活中「拾光逐夢」的幸福時刻。

林信和董事長表示，當台灣邁向超高齡社會，面對長照壓力與世代議題，「共好計畫」展現了不同於悲觀敘事的另一面。十年間，跨越老中青世代的夥伴以創意與行動實踐高齡創新，讓社會看見長者仍懷抱夢想、勇於行動的力量。

2025年兩大徵件活動雙雙創下歷年新高，不僅青世代踴躍投入，有國中師生攜手為高齡議題發想創意，高中生組成跨校聯盟共同提出行動方案，也是共好行動徵選首次由高中生獲獎，展現世代向下扎根的影響力。在多項獲獎計畫中，長者不只是提供協力，而是輸出自身對地方、文化的深度知識，並轉化為可被消費或體驗的服務。從市場老師傅的手作料理、職人技藝傳承，到退休礦工帶領旅客走訪礦區、重現一日礦工生活，皆讓文化保存得以延續，同時為地方創造新的價值，進一步凝聚社區、形塑共生共榮的力量。這些成果最終回到共好計畫的核心—提升長者的健康福祉與生活動力。

基金會於第九年進行社會影響力調查，回顧近年在推動長者社會參與、提升大眾關注高齡議題、促進行動參與及共好社群發展等面向的成效。調查結果顯示，不論受惠長者或共好社群夥伴，都高度肯定共好計畫所帶來的感性價值、知能增進價值的影響與特殊性。在高齡領域廣泛影響力上，則以「促成高齡領域共好社群發展」、「激發社會支持或行動參與高齡創新」、及「帶動高齡創新服務」等三項貢獻與價值，最受內外部關係人的肯定。

自2016年啟動以來，「共好計畫」串連民間力量，以行動實踐「活躍老化」的願景。十年間，透過「集點子大賽」累積超過11,000個高齡創意構想，並經由「共好行動徵選」催生逾1,200件行動提案，攜手地方團隊實踐近120種幸福老化的創新模式，為高齡社會注入源源不絕的能量。迎向下一個十年，信義公益基金會將持續培育高齡服務創新夥伴，促成跨世代連結，推動共好計畫成為實踐夢想的重要平台，陪伴台灣一同走向幸福高齡的未來。

共好計畫10年有成樹立第一個里程碑。（圖:信義房屋提供）
共好計畫10年有成樹立第一個里程碑。（圖:信義房屋提供）

董事長 生活
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

汐止火車站手扶梯、電梯常壞 2部電梯更新中

不只給薪更給視野！信義房屋高薪實習+沙巴海外見習

台灣首站搶先看！ 「Hello Kitty 50週年特展」登信義A11 粉紅夢幻造景、7大必拍亮點、入場送「台灣限定透卡」

影／新北男單攻南投郡大山疑遭虎頭蜂攻擊 失足墜180米深谷亡

相關新聞

南市這路段房價中位數510萬 信義房屋揭市況

根據實價登錄，台南東區過去一年住宅平均總價為1,276萬元，交易最熱路段前三名依序為中華東路二段、裕農路與中華東路三段。...

大數據榮獲首屆「ESG for Culture」多元合作獎 深度內容、跨界合作獲肯定

此次獲獎的《回望科技浪潮之下 消失中的文化座標》系列報導，帶領讀者重新踏入那些在快速數位化進程中，容易被掩蓋、被遺忘的文化現場。

創新論壇11月26日登場 台灣微軟總座卞志祥：AI 產業進入季後賽

台灣微軟近年積極賦能產業將生成式AI技術落地，陸續協助廣達、研華等科技大廠導入AI。面對AI下一波趨勢，台灣微軟總經理卞...

台中工具機展 聚焦三領域

國內指標機械大展「台中工具機暨智慧製造展」明（26）日開展，今年將聚焦三大領域，包括工具機、智慧製造、自動化設備與工業4...

統一超香港現金減資10億

統一超昨（24）日代子公司統一超商香港控股公告決議現金減資，減資金額為3,200萬美元（約新台幣10億元）。業內指出，由...

全台最大公辦都更邁大步 每坪開價上看118萬元 躍新北火車頭

全台最大都更案永和大陳社區邁大步，單元6昨（24）日舉辦動土典禮，因有「三個最」加持，每坪開價近百萬元，甚至有望衝破11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。