2025天光威購節 信義房屋「在地好厝邊」齊同樂

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋中壢店深耕中壢六合商圈，首度以好鄰居身分參與天光市集，透過小遊戲和民眾互動、傳授生活客語。（圖:信義房屋提供）
信義房屋中壢店深耕中壢六合商圈，首度以好鄰居身分參與天光市集，透過小遊戲和民眾互動、傳授生活客語。（圖:信義房屋提供）

由桃園市政府客家事務局、財團法人桃園市客家文化基金會攜手主辦的「2025天光威購節」起跑；其中廣受好評的天光市集再度於位在六合商圈的中壢銀河廣場及恩德街熱鬧登場，長期深耕在地商圈的信義房屋中壢店亦以「在地好厝邊」身分共襄盛舉，以小遊戲和參與民眾互動、一同推廣客家文化，共度美好周末。

天光市集有「客家市集第一品牌」美譽，今年桃園市府客家局不僅攜手多個不同局處，更加上百貨、影城與舉辦地點的六合商圈，將活動擴大為「天光威購節」，集結多款客家特色產品、美食與手作攤位，再結合百貨周年慶與商圈力量，以購物節型態一同帶動地方商機與客家文化相關優質品牌。其中市集活動共吸引42個不同品牌參與；其中信義房屋中壢店首度以「在地好厝邊」身分加入此次盛會。

信義房屋中壢店於六合商圈深耕近20年，鄰近銀河廣場，秉持「先義後利」的精神，多年來以在地好鄰居身分辦理或支持商圈內社區大小活動，包括協助社區區權會、普渡，或是前進社區辦理手作DIY等，廣受好評。此次市集現場，信義房屋中壢店出動全體同仁，以關主身分向民眾發出客語考驗，參與者透過翻牌配對小遊戲學習與挑戰客語唸法，答對者可獲得手工艾草皂、客家花布周邊與環保餐具等精美好禮，透過趣味且輕鬆的傳授生活中的客語詞彙，讓民眾大讚信義房屋專業服務之外，還推廣節慶、問候語等客家文化，好玩又用心，總計吸引上百人到攤位前同歡。

信義房屋中壢店經理黃范銘表示，「社區服務向來是信義房屋非常重視的一部分，透過不同形式的服務，希望能為我們所在的社區帶來更多的美好。天光市集是桃園相當知名的客家文化市集，今年度首次結合在地商圈擴大辦理，很高興此次有機會能以商圈在地店家好友身分參與，和民眾一同認識客家文化之美。」

信義房屋長期投入在地，以真實陪伴居民的行動展現對社區的長期承諾與關懷。秉持「先義後利」精神，信義房屋鼓勵各分店依據社區需求提供服務，建立起居民對信義房屋的信任，舉凡社區會議籌辦，或者是紗窗修補、反光鏡擦拭、小學導護等皆是信義人的服務範圍。透過多元的社區服務，深化信義房屋「在地好厝邊」的角色，陪伴社區走過每一個重要時刻，促成正向善的循環，和大眾一起共創永續好生活。

客家文化 信義房屋 活動
