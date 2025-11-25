快訊

家裡一處地方「很髒但你可能永遠不會清」 專家：掃完空氣都清新了

被害人全和解！黃子佼持有2259性影像拚免關成功 二審讓他獲緩刑

「周休3日讓台灣成為亞洲第一」2年前就被政府打槍 3大理由曝光

南市這路段房價中位數510萬 信義房屋揭市況

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
中華東路二段未來有捷運規劃，預計 120 年通車，且鄰近南紡購物中心、復興國中學區，生活機能成熟。（圖:信義房屋提供）
中華東路二段未來有捷運規劃，預計 120 年通車，且鄰近南紡購物中心、復興國中學區，生活機能成熟。（圖:信義房屋提供）

根據實價登錄，台南東區過去一年住宅平均總價為1,276萬元，交易最熱路段前三名依序為中華東路二段、裕農路與中華東路三段。其中中華東路二段平均總價941萬元，但中位數僅510萬元，且近八成交易低於平均值，吸引市場目光。而東區平均房租落在1.5-1.8萬元，針對雙薪家庭、考慮買取代租的群體，信義房屋台南文化店主任吳謹恒也給出專業見解。

吳謹恒指出，中華東路二段交易以套房與兩房產品為主，平均單價為23.8萬元，買方多為南科工程師或置產出租給成大學生，形成穩定租屋需求。

他表示，中華東路二段未來有捷運規劃，預計 120 年通車，且鄰近南紡購物中心、復興國中學區，生活機能成熟，居住吸引力高。但因交易集中於特定社區，並不足以全面反映市場，民眾仍需留意數據侷限。

房價方面，他表示，交易樣本偏重套房，才出現510萬元的中位數，若換算到兩房產品，行情普遍落在700至1,000萬元，多為屋齡25年以上的中古屋。中古大樓屋齡約20至30年，單價多在每坪30萬元以內。透天產品建坪50至60坪，總價約1,800至2,000萬元，格局多為四房含車庫，空間充足，較適合已有子女的家庭。套房產品屋齡相對較新，總價落在中位數附近，是壓低數字的重要因素，並受預算有限購屋族或投資客青睞。

若新婚或育兒家庭希望在東區置產，但又偏好屋齡較新、格局更符合需求的產品，吳謹恒建議可考慮南台南火車站周邊。該區屬崇明國中學區，生活機能完善，新成屋與預售屋單價約45至50萬元，中古屋視屋齡落在2至4字頭，兩房與三房總價多在1,000至1,500萬元，仍符合多數家庭預算。

針對有意以「買」取代「租」的購屋族群，吳謹恒指出，該區2房中古屋租金約1.5萬、新房約1.8萬；若購屋總價1,000萬元、貸款八成、年限40年、利率2.5%，每月本息約26,000元，夫妻分擔後每人僅需13,000元，對穩定工作的雙薪家庭並不困難。加上東區兼具學區與交通優勢，房價具保值性，即使屋齡增加仍有需求。隨著婚育宅政策帶動話題，未來也可能轉化為實際購屋動能,，因此值得比較與考慮。

近一年台南市東區熱門交易路段前五名。（資料來源:實價登錄／信義房屋整理）
近一年台南市東區熱門交易路段前五名。（資料來源:實價登錄／信義房屋整理）

家庭 學區
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

花蓮馬太鞍溪屢暴漲毀路基 涵管便道估11月底搶通

NBA／「濃眉」交易傳聞滿天飛！球評曝一東區強權也有意遞橄欖枝

「呼吸道插管暨心肺復甦術」全國競賽 南市消防救護隊員獲冠軍

疾管署東區管制中心主任遭控「要技工煮早午餐」！羅一鈞今重啟調查

相關新聞

南市這路段房價中位數510萬 信義房屋揭市況

根據實價登錄，台南東區過去一年住宅平均總價為1,276萬元，交易最熱路段前三名依序為中華東路二段、裕農路與中華東路三段。...

大數據榮獲首屆「ESG for Culture」多元合作獎 深度內容、跨界合作獲肯定

此次獲獎的《回望科技浪潮之下 消失中的文化座標》系列報導，帶領讀者重新踏入那些在快速數位化進程中，容易被掩蓋、被遺忘的文化現場。

創新論壇11月26日登場 台灣微軟總座卞志祥：AI 產業進入季後賽

台灣微軟近年積極賦能產業將生成式AI技術落地，陸續協助廣達、研華等科技大廠導入AI。面對AI下一波趨勢，台灣微軟總經理卞...

台中工具機展 聚焦三領域

國內指標機械大展「台中工具機暨智慧製造展」明（26）日開展，今年將聚焦三大領域，包括工具機、智慧製造、自動化設備與工業4...

統一超香港現金減資10億

統一超昨（24）日代子公司統一超商香港控股公告決議現金減資，減資金額為3,200萬美元（約新台幣10億元）。業內指出，由...

全台最大公辦都更邁大步 每坪開價上看118萬元 躍新北火車頭

全台最大都更案永和大陳社區邁大步，單元6昨（24）日舉辦動土典禮，因有「三個最」加持，每坪開價近百萬元，甚至有望衝破11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。