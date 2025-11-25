南市這路段房價中位數510萬 信義房屋揭市況

根據實價登錄，台南東區過去一年住宅平均總價為1,276萬元，交易最熱路段前三名依序為中華東路二段、裕農路與中華東路三段。其中中華東路二段平均總價941萬元，但中位數僅510萬元，且近八成交易低於平均值，吸引市場目光。而東區平均房租落在1.5-1.8萬元，針對雙薪家庭、考慮買取代租的群體，信義房屋台南文化店主任吳謹恒也給出專業見解。

吳謹恒指出，中華東路二段交易以套房與兩房產品為主，平均單價為23.8萬元，買方多為南科工程師或置產出租給成大學生，形成穩定租屋需求。

他表示，中華東路二段未來有捷運規劃，預計 120 年通車，且鄰近南紡購物中心、復興國中學區，生活機能成熟，居住吸引力高。但因交易集中於特定社區，並不足以全面反映市場，民眾仍需留意數據侷限。

房價方面，他表示，交易樣本偏重套房，才出現510萬元的中位數，若換算到兩房產品，行情普遍落在700至1,000萬元，多為屋齡25年以上的中古屋。中古大樓屋齡約20至30年，單價多在每坪30萬元以內。透天產品建坪50至60坪，總價約1,800至2,000萬元，格局多為四房含車庫，空間充足，較適合已有子女的家庭。套房產品屋齡相對較新，總價落在中位數附近，是壓低數字的重要因素，並受預算有限購屋族或投資客青睞。

若新婚或育兒家庭希望在東區置產，但又偏好屋齡較新、格局更符合需求的產品，吳謹恒建議可考慮南台南火車站周邊。該區屬崇明國中學區，生活機能完善，新成屋與預售屋單價約45至50萬元，中古屋視屋齡落在2至4字頭，兩房與三房總價多在1,000至1,500萬元，仍符合多數家庭預算。