大數據榮獲首屆「ESG for Culture」多元合作獎 深度內容、跨界合作獲肯定

大數據股份有限公司推動永續跨界合作獲得肯定！由文策院主辦、第一屆「ESG for Culture影響力獎」21日舉行頒獎典禮，大數據股份有限公司旗下《網路溫度計DailyView》推出《回望科技浪潮之下 消失中的文化座標》系列報導榮獲「多元合作獎」，代表受獎的大數據營運長蔣志薇表示，大數據（股）公司長期致力於數據洞察、內容報導與議題策展，這次獲獎展現大數據在文化傳播、跨界合作與永續推動上的實力與企業責任。

以內容記錄文化、以數據串連社會！守護易被遺忘的文化現場

《網路溫度計DailyView》自2024年推出《永續溫度計》以來，持續以內容力、數據力記錄在快速數位化浪潮中逐漸消失、卻仍值得被看見的文化。此次獲獎的《回望科技浪潮之下 消失中的文化座標》系列報導，透過實地走訪與深度採訪，帶領讀者重新踏入那些在快速數位化進程中，容易被掩蓋、被遺忘的文化現場。

系列內容以兩大主題展開：《如果這書店消失了》走訪全台十餘家獨立書店，紀錄其在現實壓力與文化使命之間的堅持，呈現深夜未熄的燈光與被努力守護的閱讀記憶；〈1.33:1 舊時代獨有的方格浪漫〉則深入膠卷與專業帶修復現場，捕捉影像工作者在昏黃燈光下與時間拔河的身影，用雙手與技藝讓即將淡去的影像歷史得以重現。為呈現影像文化的更多元面向，團隊也走訪誠品電影院、光點台北、台南真善美戲院等藝術電影院，聆聽他們如何在商業洪流中持續放映經典與多元作品，為城市保留一種觀看世界的方式。

整體專案跨文化、影視與出版等領域，以影像、紀錄與數據敘事三軸方式重新描繪文化現場，獲得評審團肯定。

營運長蔣志薇：在上市櫃企業中脫穎而出 是對大數據的重要鼓舞

大數據（股）營運長蔣志薇表示，今年與眾多上市上櫃企業共同角逐ESG for Culture獎項，大數據能獲得評審肯定，是一份重要且珍貴的鼓舞，也象徵公司在文化永續領域的努力被看見。她強調，文化永續並非口號，而是一場需要長期投入的行動；《網路溫度計 DailyView》長期深耕內容，未來將持續耕耘，讓文化議題被更多人理解與看見，成為推動台灣永續發展的正向力量。

文化永續成為企業ESG新時代的重要軸線

本屆ESG for Culture頒獎典禮也傳遞出一個明確趨勢，企業在文化領域的參與正快速進化，不再停留於捐助資源的角色，而是以行動與專業成為文化價值的共同建構者。文化於ESG中的重要性愈發凸顯，已成為不可或缺的永續面向之一。大數據股份有限公司也將延續這份使命，以數據觀察與內容創作為基礎，攜手各領域文化工作者與社會力量，推動更多元的文化合作，讓文化永續在台灣持續被看見、被支持、被擴大。

