創新論壇11月26日登場 台灣微軟總座卞志祥：AI 產業進入季後賽

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
台灣微軟總經理卞志祥。聯合報系資料照
台灣微軟總經理卞志祥。聯合報系資料照

台灣微軟近年積極賦能產業將生成式AI技術落地，陸續協助廣達（2382）、研華等科技大廠導入AI。面對AI下一波趨勢，台灣微軟總經理卞志祥認為，AI例行賽已結束，現在正式進入季後賽。

經濟日報將於明（26）日舉辦2025創新論壇，以「AI×智慧應用新革命」為主題，邀請各界專家探討AI與智慧應用結合帶來的新趨勢與商機。本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，長榮集團、元大投信、凱基金控、中保科技集團協辦。

卞志祥將於論壇當天以「AI賦能製造業：迎接智慧轉型大浪潮」為題發表演講，分享微軟近年如何協助台灣廠商導入AI，以及AI技術的最新趨勢。

台灣微軟在卞志祥帶領下，持續協助台灣企業將生成式AI服務落地，涵蓋智慧零售、IT製造、金融等百工百業。

在製造業領域，廣達導入微軟生成式人工智慧編碼工具GitHubCopilot後，平均開發效率提升33%。因GitHubCopilot能自動提供程式碼範例，讓廣達工程師有更多時間進行架構設計與邏輯思考，也能降低員工跨領域學習曲線，改善基礎程式碼的品質。

研華則將微軟Azure OpenAI整合至研華工業物聯網雲平台WISE-IoT中的智能製造解決方案iFactory Solution，以加速數位轉型和推動智慧製造的未來發展，並期望結合兩家企業技術優勢，實現擴大產能而不增加工廠的目標，為製造業提供高效、智能的解決方案。

展望AI產業趨勢，卞志祥認為，AI例行賽已結束，現在正式進入季後賽，可以觀察三個重點。

首先是當AI服務取代網頁內容，誰會是下一個控場的霸主？今年10月下旬，OpenAI推出搭載ChatGPT功能的AI瀏覽器「Atlas」，卞志祥認為，當這種服務形態成熟，改變的不只是人們過去30年的網路使用行為，也將同步促使網路商家、廣告主與消費者間的商業模式重塑。

第二，需要高度關注電力，因為電力技術的發展，決定AI成長的天花板。最後，是觀察通用人工智慧（AGI）時代的到來。

AI 微軟 廣達
