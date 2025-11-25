亞泥循環經濟 淨零成果豐

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
亞洲水泥花蓮廠再獲得經濟部「產業溫室氣體減量績優廠商」肯定，累計已11度獲獎，亞泥花蓮廠首席副廠長陳志賢代表領獎。亞泥／提供
亞洲水泥花蓮廠再獲得經濟部「產業溫室氣體減量績優廠商」肯定，累計已11度獲獎，亞泥花蓮廠首席副廠長陳志賢代表領獎。亞泥／提供

亞洲水泥（1102）花蓮廠昨（24）日再度獲得經濟部「產業溫室氣體減量績優廠商」肯定，累計已11度獲獎，保持全國單一工廠獲獎次數最多紀錄，展現亞泥在水泥業淨零轉型中的指標地位。

代表領獎的亞泥花蓮廠首席副廠長陳志賢表示，亞泥的循環經濟係由兼具傳統材料生產的「動脈產業」角色，以及使用廢棄物與副產物作為替代原料與燃料的「靜脈產業」功能，使原本線性的「搖籃到墳墓」廢棄物管理模式，轉變為更具循環性的「搖籃到搖籃」資源利用體系，實現環境永續、資源利用與經濟價值的三重效益。

水泥產業排放來源中，石灰石煅燒約占60%、燃料燃燒35%、電力使用5%。亞泥聚焦推動「替代原料、替代燃料、替代熟料」三大策略，是目前水泥業最具成效的減碳路徑。

替代原料方面，亞泥以非碳酸鹽類含鈣副產品如煉鋼渣取代部分石灰石，因在煅燒過程中不釋放CO₂，可從源頭減少製程排放。替代燃料方面，開發協同處理技術，利用水泥窯高溫、長停留及強擾流的「3T特性」，能安全處理各類廢棄物，既可回收熱能降低煤炭使用，殘餘灰分可完全化合成為熟料成分，無需二次處理，兼具減廢與減碳雙效益。

亞泥亦建置廢棄風機葉片及冷媒回收再利用技術，提升高碳排風險廢棄物處理能力，擴大循環材料於水泥製程中的使用量。

在產品端，2024年花蓮廠於水泥中添加逾7.2萬噸礦物摻料取代熟料，相較前一年減碳約6萬4,856噸CO₂e，顯著降低水泥中熟料使用量。亞泥亦推動CNS低碳水泥國家標準修訂，使低碳水泥正式量產。目前全產品已完成ISO 14067碳足跡查證並取得環境部碳足跡標籤，其中市售唯一泥作特用低碳「墁砌水泥」創下國內水泥產品最低碳排紀錄。

陳志賢表示，亞泥以國際最高標準自我要求，各項減碳目標已通過SBTi審查並連年達標，將持續在循環經濟、再生能源、固碳技術與低碳產品上加速布局，為我國邁向淨零帶來更深遠且正向的影響。

亞泥 廢棄物
