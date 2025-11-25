工研院獲百大科研獎三殊榮

有研發界奧斯卡獎美譽的全球百大科技研發獎R&D 100 Awards揭曉2025年得獎名單。工研院今年榮獲三項大獎，涵蓋生醫、AI、綠色永續等領域，與勞倫斯利佛摩國家實驗室、阿爾貢國家實驗室等國際重量級機構並列。

工研院表示，持續以「整合跨域創新」為核心策略，除長期凝聚專才，發展前瞻及關鍵技術，協助台灣在全球科技競賽中占得先機。同時也深耕台灣，以創新驅動產業轉型，確保高科技產業競爭優勢，並輔導中小傳統企業升級轉型。更重要是結合台灣的研發能量，對接國際資源，積極協助產業布局全球，促進產品行銷全世界。

R&D World副總暨總編輯保羅希尼表示，台灣是全球重要研發樞紐之一，許多企業都與台灣廠商及工研院等研發機構密切合作。工研院每年都有非常傑出的表現，不僅展現卓越的領導理念與清晰的願景，在各專業領域也深具實力，加上研發人員具有高度探索、敢於創新的精神，這些正是工研院多年來保持領先的關鍵。

經濟部表示，支持的研發成果已連續18年榮獲全球百大科技研發獎，累積達103個獎項，由經濟部科專成果支持的多項得獎技術，其中九成已技轉廠商或成立新創公司，今年獲獎的技術也全數與業者展開合作，成為技術的出海口，帶動產業價值。

經濟部將持續透過科研計畫鼓勵研發，積極將技術成果落地實際應用，並與產業界綿密合作，推動這些寶貴的研發科技成為台灣產業升級轉型、邁向國際市場的原動力。

今年工研院獲得全球百大科技研發獎三項大獎，分別是：工研院攜手新纖、合碩生技及紡織所跨域開發的「仿生韌帶支架」。

工研院整合AI智慧控制與高速水刀系統，開發出「AI優化高活性廢輪胎水刀清胎製程技術（AI-WaJe™）」，並由衍生新創公司奇妙水循環材料公司投入營運。

在淨零循環領域，工研院攜手興采實業集團共同開發出「回收纖物再製低碳循環防水透濕膜（Circu-Texfilm）」。