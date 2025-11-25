快訊

國有地上權大案來了 陸保廠地上權 底價打九折

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部國產署24日公告四宗地上權招標案，最受矚目的是台北市信義區陸軍保養廠C基地，因鄰近台北101，且面積達4,815坪，是北市少見大面積精華土地。圖為陸軍保養廠營區。圖／聯合報系資料照片
財政部國產署24日公告四宗地上權招標案，最受矚目的是台北市信義區陸軍保養廠C基地，因鄰近台北101，且面積達4,815坪，是北市少見大面積精華土地。圖為陸軍保養廠營區。圖／聯合報系資料照片

國有地上權大案來了，財政部國產署昨（24）日公告四宗地上權招標案，最受矚目的是台北市信義區陸軍保養廠C基地，因鄰近台北101，且面積達4,815坪，是北市少見大面積精華土地，光是此案底價就達66.4億元，受到市場關注。

國產署公告四宗精華區國有土地招標設定地上權標的，包含高雄市兩宗、台北市與台南市各一宗，合計面積4.27公頃，權利金底價約92.6億元，預計明年1月12日開標。其中陸保廠C區基地捲土重來，權利金底價較前次招標時打九折，降至66.4億元。

財政部國產署副署長李政宗表示，這批次精選列標四宗大面積住宅區土地，市場高度關注的北市精華地區優質標的，也就是信義區土地為原六張犁陸保廠C區基地終於列標。

陸保廠C基地面積逾1.58公頃（約4,815坪），因三面臨路、形狀方整並緊鄰景勤一號及二號公園，鄰近台北醫學大學附設醫院與捷運台北101／世貿站，生活及商業機能優越，是信義區少見的大面積完整基地。

