全台最大公辦都更邁大步 每坪開價上看118萬元 躍新北火車頭

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
「永和大陳地區單元6」舉辦動土典禮，新北市長侯友宜（右一）、漢皇集團董事長孫正乾（右二）等人主持。記者朱曼寧／攝影
「永和大陳地區單元6」舉辦動土典禮，新北市長侯友宜（右一）、漢皇集團董事長孫正乾（右二）等人主持。記者朱曼寧／攝影

全台最大都更案永和大陳社區邁大步，單元6昨（24）日舉辦動土典禮，因有「三個最」加持，每坪開價近百萬元，甚至有望衝破110萬元永和的天際線，將扮新北房市火車頭。

「永和大陳地區」分為七大單元，為全台規模最大、最複雜的公辦都更案，合計面積達約2.6萬坪，其中單元2已入住、單元3施工中，單元7預計明年動工、單元5審議中，單元1與單元4也進入公開展覽階段，未來全區完成後，將提供活動中心、公托、日照中心、社宅與市場等多元服務設施。

單元6昨天舉辦動土典禮，並正式銷售，新北市長侯友宜、漢皇集團董事長孫正乾、漢皇集團副董事長孫鼎翔、海悅（2348）董事長黃希文等人出席。

漢皇集團深耕永和逾30年，近年來勢洶洶，一舉拿下「永和大陳地區」單元6、7公辦都更案，兩大塊基地位在水岸第一排，且緊鄰中正橋，是七大單元中距離台北大安、中正區最近的位置，被視為帶動永和大陳更新的重要門面。

孫正乾表示，該案基地面積約3,327.5坪，因規模大，被視為不易推動的都更範圍，如今在新北市政府都市更新處協助下，順利整合成功，未來興建為36層摩天大樓「漢皇 River Sky」，總銷達210億元，每坪開價約98萬至118萬元，預計2030年完工。

侯友宜表示，未來單元6預計申請黃金級綠建築、銀級智慧建築與耐震標章，並以低建蔽率搭配大面積綠地與植栽，同時提供公共化幼兒園與社會住宅，打造永和地區嶄新的宜居環境。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，永和區已有捷運頂溪站周邊新案來到單價三位數，要是以平均房價來說，能與板橋區一爭高下，如今該案的推出有話題性，又具備水岸景觀，也鄰近頂溪精華地帶，高樓層每坪百萬元都不意外，還可能刷新當前永和約110萬元的最高價的水位。

