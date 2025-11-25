統一超香港現金減資10億

統一超（2912）昨（24）日代子公司統一超商香港控股公告決議現金減資，減資金額為3,200萬美元（約新台幣10億元）。業內指出，由於統一超香港控股是統一集團對大陸投資、運營的重要平台，其資本調整動作受到關注。

根據公告，統一超香港控股此次減資將消除3,200萬股，減資比率達17.59%，減資後的資本額將調整為1.49億美元。

對此，統一超昨日僅表示，此舉主要目的為因應稅負制度考量，進行現金減資退回股款，以減少未來利息課稅並優化資本結構，進一步提升資本運用效率。

統一超商香港控股為統一超百分之百持有之子公司，負責統一超在中國大陸市場的投資運營。統一超在中國大陸分別擁有上海與浙江兩區域的7-ELEVEN經營權，統一超持股上海與浙江的7-ELEVEN皆為100%擁有，以門市規模來看，去年在上海、浙江等地增加逾百店，目前有超過500家門市，營運穩健成長中。

統一超把資源聚焦於上海與浙江的7-ELEVEN，羅智先說，這兩個市場在疫情後數據表現令人耳目一新，展現不錯的成長動能，持續朝良性發展邁進。

展望未來，統一超在台灣、菲律賓、上海與浙江等國內外市場的展店計劃將持續推進，並致力於朝「亞洲流通大平台」的目標邁進。