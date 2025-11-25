台中工具機展 聚焦三領域

國內指標機械大展「台中工具機暨智慧製造展」明（26）日開展，今年將聚焦三大領域，包括工具機、智慧製造、自動化設備與工業4.0等前瞻領域，其中，展出除了智慧製造外，機器人也是亮點之一，將吸引國際大廠觀摩。

主辦單位表示，「台中工具機暨智慧製造展」是中台灣最具指標性的產業技術展覽，歷經逾40年的專業累積，深受業界的肯定。今年特別移師全新的台中國際會展中心盛大展出，吸引近250家指標性廠商參與，展出規模近600個攤位，打造一站式專業交流與商務拓展的多元化平台，協助業者拓展合作機會、掌握市場趨勢。

本屆展會以「創新驅動，智造未來」為主軸，內容涵蓋CNC工具機與加工中心機、智慧製造解決方案、自動化機械與機器人、精密量測設備、切削刀具零組件等前瞻領域，結合台灣穩健的製造基礎與創新技術，打造引領產業升級與智慧轉型的重要平台。

在經濟部產業發展署與台中市政府的指導下，本展致力推動創新研發與智慧升級，期盼成為產業轉型與鏈結國際的重要實踐。同時，本展也獲得業界多方支持，分別有台中市喜圓逢CNC協會、台中市軸承商業同業公會、中台灣機械工商協進會、自動化產業聯誼會、台灣切削刀具研發製造協會及中華液壓氣動協會的共同參與，凝聚產業能量、促進跨域合作，展現強大的向心力與創新動能。