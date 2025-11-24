商業興觀點／台印合作 共築水資源永續

印尼是東南亞經濟龍頭，近年在人口快速成長、都市化加速與基礎設施不足的多重壓力下，正面臨嚴峻的水資源挑戰。雅加達等大都會區水汙染與河川淤積問題日益嚴重，推升水處理成本；地下水長期超抽導致地層下陷，北雅加達部分區域甚至低於海平面，加劇潮汐淹水風險。再加上氣候變遷衝擊，使乾旱與洪災更加頻繁，海平面持續上升，預估若缺乏有效對策，至2045年恐使印尼GDP減少7.3%。

同時，汙水處理能力不足、灌溉系統失效，更成為城市發展與公共衛生的重大瓶頸。隨著印尼推動新首都計畫，對於智慧水管理與永續水利工程的需求更形迫切。

面對印尼如此多重且複雜的水資源困境，藉由拜會印尼水資源相關官方機構和專業團體交流機會，結合水利專家意見，提供關鍵解方並導引雙方合作契機如：

一、智慧水利與數位轉型

台灣發展的AI、物聯網（IoT）水情監測技術，結合智慧水網與水庫巡檢系統（如裂縫辨識），能協助印尼建立全國性水資源數據平台，提升治理數位化與效率。

二、水資源永續與供水韌性

台灣累積的水庫清淤技術從上游保育、中游攔砂壩，到下游抽泥與排砂隧道，以及再生水利用經驗（2029年預計16座再生水廠、日產能63.4萬立方公尺），都能成為印尼供水保障的重要工具。同時，台灣已運轉26座小型海淡廠，並規劃大型廠區，可協助印尼探索「海水淡化結合鹵水製鹽」的創新模式，不僅解決缺水，也降低對食鹽進口依賴，符合印尼推動糧食自主的政策方向。

三、洪患管理與地層下陷防治

面對頻繁洪災與下陷危機，台灣的洪水預警系統、都市防洪策略與「自然解方（NbS）」經驗，能成為印尼借鏡。透過高精度InSAR雷達干涉技術（精度達1公分內）及磁環分層式監測井，搭配農業轉作、補注河川與增加地面水供應，能有效掌握成因並制定防治策略，協助雅加達等地區減緩下陷速度。

四、汙水處理與再生利用

台灣在推升下水道普及率與導入先進處理工法（如A2O+MBR、MBBR）的成功經驗，可協助印尼發展社區級與城市級汙水處理系統，改善公共衛生並推動水資源循環。

五、人才培育與產業對接

透過技術工作坊、雙邊論壇與人才培訓計畫，深化兩國專業交流。更可借鏡日本橫濱市「政府主導、企業參與」的模式，推動台灣水利產業與印尼當地企業合作，共同開發新市場，拓展台灣產業國際布局。

整體而言，印尼對台灣科技與專業實力抱持高度信任。台灣不僅累積了應對氣候變遷的寶貴經驗，更具備智慧水利與永續工程的創新解決方案。未來若能透過示範專案、技術交流與產業媒合，台印必能攜手共築水資源永續的合作典範，開創互利共榮的新局。