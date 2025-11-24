發現薇趨勢／台灣病的結構性挑戰

快訊

經濟日報／ 王薇瑄（聲鮮時采科技營運長、科技媒體專欄作家）

《經濟學人》以「台灣病」（Formosan Flu）一詞，精準剖析了台灣經濟在外表光鮮下的結構性失衡。這篇文章的觀察點在於，央行為了緩解「荷蘭病」（即因單一出口產業發展過快導致匯率飆升，進而衝擊其他產業競爭力）的潛在衝擊，選擇了維持弱勢匯率的策略。

以「弱勢貨幣」來換取產業安定的方式，雖使台灣在貨幣名目上穩定幣值，卻在產業生態上帶來了「結構性偏斜」。這種策略在創造金融穩定的同時，也因資源的過度集中，導致「變種資源詛咒」的效應；在政策慣性與半導體產業的強勁發展下，限制了台灣文化與文創產業的多元發展。

《經濟學人》的分析揭露央行為維持經常性順差而釋出龐大貨幣流動性，並未如預期般均衡地扶持所有產業，反而加劇強者更強的馬太效應。

政府將國家發展的焦點聚焦於半導體、晶片與 AI產業，確實讓台灣成為揚名國際的科技島，這種重點聚焦的策略，在弱勢匯率的輔助下，形成了資源集中的效應。

半導體產業因出口競爭力極強，即便匯率升值也能存活，但央行的策略讓它們進一步獲得更大的發展空間；這份本應透過匯率調節回饋給國內消費者與內需產業的財富，轉變成了科技業擴張的資本，對島嶼上的土地、電力與頂尖人才資源造成了結構性的壓力。

然而，這種單向聚焦的發展模式，也讓台灣的文化與文創產業面臨嚴峻挑戰。這正是「台灣病」最隱蔽且急須關注的結構性挑戰。當社會目光集中於台積電的股價與AI伺服器的出貨量時，台灣的文化活力未能得到相應滋養。相較於韓國同步利用文化戰略成功開拓全球市場，台灣的文化產業則須應對低薪與高房價帶來的生存困境。

由於資源的虹吸效應，台灣雖透過壓低匯率成功緩解了「製造業空洞化」的風險，卻因資源過度集中與房地產推高，導致「文化空洞化」。人才培養趨於單一，理工科系成為多數人才首選，人文社科領域的人才則必須在資源相對缺乏的環境中尋求突破。

更值得深思的是，政府若將「矽盾」視為唯一保障，很可能會忽略其潛在風險。疫情後單一集團在世界設廠已不罕見，製造工廠分流除能加固地方性需求的供應，也能避免因國際局勢動盪影響交貨的不確定性，但無形中也可能讓國家級的設計、製造能量外移。

這提醒我們，過度仰賴單一資產的風險性。當「矽盾」的完整性面臨重估，而國家軟實力又未能同步提升時，這無疑是對國家整體安全的一項複雜考驗。

因此，《經濟學人》建議台灣央行放手讓貨幣升值，這不僅是緩解金融失衡的藥方，更是為產業轉型創造平衡的契機。升值雖然會讓出口財報暫時減色，但強勢貨幣能提升國民的實質購買力，逼使資金從低毛利的代工製造流向高附加價值的服務與文化體驗產業；同時也能鼓勵那些長期依賴匯率補貼的企業進行轉型升級，釋放出被占據的人力與土地資源。

台灣不能繼續沈溺於「製造業順差」的舊日榮光中。一個健康的國家，不應只有一枝獨秀的科技業在運轉，更應是文學、藝術、設計與生活風格能多元共榮、百花齊放。我們需要擺脫「匯率弱勢」的慣性依賴，正視結構性偏斜，重新找回台灣經濟與文化平衡發展的潛力。

