從寓言學管理／私恩與公法 謹慎拿捏角色界線

話說，東漢時，蘇章任冀州刺史，審積案時，發現摯友涉貪腐。一日，他設宴相邀，兩人推杯換盞，談舊情甚歡。摯友說：「人皆有一天，我獨有二天啊。」意思是既有皇帝，又有朋友庇護。蘇章嚴正回應：「今晚與故人飲者，私恩也；明日案事者，公法也。」隔日，他秉公審判，依法治罪。《後漢書‧蘇章傳》

這個廉政清官的故事，對應主管在績效管理過程中，可能面對的兩難：如何在「私人情誼」與「組織公正」間拿捏分寸與角色。

績效管理，本質上是「管事」的制度工具。但想將「事」管好，得兼顧另外兩個構面，也就是建立正確的「角色定位」，並搭配傾聽、同理等「管人」技巧。

在東方文化中，情感往往凌駕於法理，講究「不看僧面看佛面」、「人情留一線，日後好相見」。但這種人性思維，放在績效管理上，可能引發問題：

一、因私礙公：對於關係匪淺者，礙於私交，故降低標準，造成不公。

二、公器私用：將獎酬作為私相授受的工具，違反原設定的制度目的。

三、私情文化：主管公私不分的錯誤示範，將導致重關係、輕績效的不良文化。

要避免「私恩壓過公法」，主管須釐清在績效管理中的角色定位：

一、制度制定者：管理者具制定制度的角色，應在設定辦法時，規避公私不分的惡習。譬如，建立利益揭露與迴避規定，確保不因私人關係，影響公正性。

二、制度示範者：既然遊戲規則由管理者制定，主管便須以身作則、嚴守公私分明的相關規範。主管既是機制「執行者」，也是文化「示範者」。

三、制度守護者：為確保公私分明的價值觀能落實，主管須嚴格稽查違規案例。更避免自己成為制度「破口」，因為一旦出現例外，制度便形同虛設。

故事中，蘇章面對貪腐的摯友，以身作則地做好「制度示範者」，將成為部屬的典範。同時，也扮演「制度守護者」，確保日後的獎懲機制，能公正執行。

當然，公私分明，並不等於冷血無情。善用「管人」的溝通技巧，搭配績效管理制度，可獲致主管與好友雙贏的效果。

首先，事先溝通角色與邊界：向好友說明自己的角色定位、原則等，若是真朋友，應該協助自己維護公平，而不是利用私人情誼尋求特權。

其次，建立特殊資訊渠道：善用友情與信任，主管可邀請摯友提供明察暗訪的觀察資訊，避免管理盲點，有助於正確決策。

第三，鼓勵身先士卒：針對組織重點任務或方針，可請好友勇於承接，不僅作為表率，更做出明確的成果。

在摯友交出具體成果後，回至績效管理價值考核上，自然獲得較優結果。藉此，依循正確軌道，將好友送上獎酬與升遷的順風車道，更上層樓。

「蘇章精神」之所以值得稱頌，不僅在於他不徇私情，更在於他清楚分辨角色界線。他能以朋友身分把酒言歡，也能以主管身份鐵面無私。這正是今日主管在績效管理上，面對私恩與公法之際，應學習的典範。

主管須明白，真正的友誼，是幫助彼此在制度中成長，而不是藉私情而包庇縱容，或大開後門、破壞體制，最終拖累彼此。

當「公法」能立，「私恩」才能存。當績效管理杜絕徇私枉法，做到公平與透明，團隊才能信任體制，並願意在規則下，安心發揮所長。