安達人壽贊助川中米友善栽培專案 助力南投仁愛鄉地方創生與文化傳承

農業部生物多樣性研究所及農業部臺中區農業改良場於11月21日舉辦「清流部落川中米友善栽培成果發表」。本專案由安達人壽贊助支持，期望透過推動友善栽培，達到提升稻米產量之成效，以改善農民的經濟狀況。此外，專案中亦預計結合食農教育，促進原鄉部落文化的傳承，為未來觀光產業發展奠定良好基礎。

安達人壽董事長李崇言表示，很榮幸能透過農業部媒合專區，贊助由生物多樣性研究所及臺中區農業改良場推動的專案，並期待友善栽培技術為清流部落帶來正面的改變與成果。安達人壽自2021年起就開始專注地方創生，曾於同屬仁愛鄉的松林部落支持伊娜谷香糯米保種計畫，並屢獲多項大獎肯定。

此項友善栽培的專案，由臺中農改場進行專業指導。農業部臺中區農業改良場助理研究員鄧執庸表示：首先，在農地導入對環境和人體無負面影響的微生物製劑，以取代化學農藥，成功減少對稻作影響最嚴重的葉稻熱病與穗稻熱病罹病率；其次，推廣紙蓆插秧，以物理抑草方式，解決友善栽培最難處理的雜草問題，且成果顯著；第三，使用生物性堆肥與有機質肥料全面取代化學肥料，不僅提高產量，同時也使土壤保水性與保肥性提升。

為確實調查友善栽培帶來的影響，農業部生物多樣性研究所已於清流部落展開記錄與調查，目前記錄到的生物種類包括：蝶類共記錄5科46種、378隻次，以粉蝶科物種最為豐富；鳥類共記錄68種、1,680隻次；以及哺乳類，透過紅外線自動相機拍攝到白鼻心、鼬獾、食蟹獴等5種哺乳動物。未來將持續進行監測，以觀察友善栽培的落實是否對周邊生物帶來益處。

李崇言強調，壽險公司的責任不僅止於提供保險保障，更應成為社會正向發展的推動者。安達人壽將持續實踐企業社會責任，投入地方創生與友善農耕，為社會帶來更多正面影響。