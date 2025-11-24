快訊

川普要擔心了？南韓喊話台灣合作爭取晶片關稅優待 學者提3關鍵癥結點

陸保廠C基地捲土重來 底價打九折、66.46億元重新列標

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

國產署24日公告4宗精華區國有土地招標設定地上權標的，區位及基地條件俱佳，訂於明年1月12日開標，其中最受矚目的就是原六張犁陸軍保養廠C區基地，這次以底價66.46億元重新列標。

國產署表示，這次批招標標的分布為高雄市2宗，臺北市及臺南市各1宗，合計面積4.27公頃，權利金底價新臺幣92億5,849萬餘元，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5％，其中1％隨申報地價調整，2.5％不隨申報地價調整，地上權及地上建物得辦理一部讓與。

國產署指出，這一批次精選列標4宗大面積住宅區土地，臺北市信義區土地為原六張犁陸軍保養廠C區基地，三面臨路、形狀方整並緊鄰景勤1號及2號公園，鄰近臺北醫學大學附設醫院及捷運台北101/世貿站，生活及商業機能優越，為市場高度矚目之臺北市精華地區優質標的。

財政部國產署副署長李政宗表示，陸保廠C基地2022年底時首度列標，當時權利金底價為73.5億元，不少業者持保留觀望態度，再加上與大台北瓦斯公司管線的訴訟，因此流標，但與大台北瓦斯的訴訟現在進入二審，法官要求雙方協調，目前已進入和解程序，大台北瓦斯已同意由得標者提出廢管後斷氣，但得標者須自行負擔相關拆除管線的費用，因此權利金底價降至66.46億元。

另外，2宗高雄市前鎮區土地，均位於該市第75期市地重劃區，鄰近捷運凱旋站，及夢時代百貨、高雄草衙SKM Park Outlets等商圈，周邊住宅基地亦規劃興建中，未來發展可期，極具開發潛力；臺南市東區平實營區土地，四面臨路且坵塊方整，周圍開發熱絡，鄰近高雄榮總臺南分院及南紡購物中心，生活機能良好，屬臺南市蛋黃區優質標的。

國產署 台北101
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

輝達設子公司資本額10億元 李四川：若願意提高「是不錯啦」

與新壽正式分手 蔣萬安秀與副總裁會面照：輝達與台北又近一步

完成塗銷登記 北市府宣布北士科 T17、T18正式收回

設子公司資本額李四川說要8億 輝達副總裁：什麼！這麼小的錢

相關新聞

日月光斥資42億與宏璟合建中壢新廠 高雄廠採合建分屋加快產能布建

日月光投控今（24）日發布重訊，以42.31億元取購入與宏璟合建中壢第二園區新建廠房72.15%股權，並採「合建分屋」模...

華航鳳凰城開航在即 機捷彩繪列車搶先搭乘

中華航空（2610）即將於 12 月 3 日正式開航台北－鳳凰城直飛航線，為迎接美國西南新航點登場，特別推出期間限定桃園...

永和大陳公辦都更單元六24日開工 更新後每坪推案價破百萬

新北市永和大陳地區最關鍵的單元六、七兩塊基地，24日單元六正式舉行開工動土，未來將由漢皇集團以「漢皇 River Sky...

全台最複雜！「永和大陳單元6」動土 華麗轉身36層大樓、每坪開價百萬

全台最大、最複雜公辦都更案「永和大陳地區單元6」24日舉辦動土典禮，漢皇集團董事長孫正乾表示，該案將轉身為36層摩天大樓...

7-ELEVEN 限定！逾30款 BEAMS 聯名商品重磅推出

耶誕節又將到來，統一超（2912）7-ELEVEN「聖誕禮物攻略」擴大選品結構，首次攜手日本 「BEAMS DESIGN...

三芝「戰地風」49年別墅開價3.88億 網驚底下埋石油？專家揭大戶買點

近年北海岸觀光熱潮再起，許多早年興建荒廢的休閒屋，也再度出現在市場上求售。繼萬里知名飛碟屋開價1,680萬元求售後，三芝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。