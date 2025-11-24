陸保廠C基地捲土重來 底價打九折、66.46億元重新列標

國產署24日公告4宗精華區國有土地招標設定地上權標的，區位及基地條件俱佳，訂於明年1月12日開標，其中最受矚目的就是原六張犁陸軍保養廠C區基地，這次以底價66.46億元重新列標。

國產署表示，這次批招標標的分布為高雄市2宗，臺北市及臺南市各1宗，合計面積4.27公頃，權利金底價新臺幣92億5,849萬餘元，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5％，其中1％隨申報地價調整，2.5％不隨申報地價調整，地上權及地上建物得辦理一部讓與。

國產署指出，這一批次精選列標4宗大面積住宅區土地，臺北市信義區土地為原六張犁陸軍保養廠C區基地，三面臨路、形狀方整並緊鄰景勤1號及2號公園，鄰近臺北醫學大學附設醫院及捷運台北101/世貿站，生活及商業機能優越，為市場高度矚目之臺北市精華地區優質標的。

財政部國產署副署長李政宗表示，陸保廠C基地2022年底時首度列標，當時權利金底價為73.5億元，不少業者持保留觀望態度，再加上與大台北瓦斯公司管線的訴訟，因此流標，但與大台北瓦斯的訴訟現在進入二審，法官要求雙方協調，目前已進入和解程序，大台北瓦斯已同意由得標者提出廢管後斷氣，但得標者須自行負擔相關拆除管線的費用，因此權利金底價降至66.46億元。

另外，2宗高雄市前鎮區土地，均位於該市第75期市地重劃區，鄰近捷運凱旋站，及夢時代百貨、高雄草衙SKM Park Outlets等商圈，周邊住宅基地亦規劃興建中，未來發展可期，極具開發潛力；臺南市東區平實營區土地，四面臨路且坵塊方整，周圍開發熱絡，鄰近高雄榮總臺南分院及南紡購物中心，生活機能良好，屬臺南市蛋黃區優質標的。