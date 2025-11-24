快訊

川普要擔心了？南韓喊話台灣合作爭取晶片關稅優待 學者提3關鍵癥結點

內政部國土署：推動自主更新 持續強化各界溝通

中央社／ 台北24日電

內政部國土署今天說，除了公辦都更、民辦都更以外，推動自主更新更是後續研擬施政重要方向，會持續強化各界溝通，滾動檢討各項措施。

內政部國土管理署今天透過新聞稿表示，台灣面臨人屋雙老及少子化等問題，為提升民眾居住品質，強化建物整體防災與抗災韌性，內政部持續推動都市更新、危老重建及老宅延壽機能復新計畫政策。

國土署說，都市更新政策必須兼顧公共利益、社會責任與地主及開發者權益，除了公辦都更、民辦都更外，推動自主更新更是後續研擬施政的重要方向，會持續強化各界溝通，滾動檢討各項措施，以促進民眾參與都市更新，並有效累積環境改善與安全提升具體成果。

國土署表示，截至今年10月底，全國都市更新及危老重建累計核准案件為5912件，其中3538件完成申報開工。內政部將同步擴大都市更新政策措施，在保障住戶權益及兼顧公益、社會責任前提下，給予金融等專業協助措施，讓公益與私益取得適當平衡。

國土署 都市更新 公辦都更 內政部 老宅
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

首次廉政人員防災士專班開訓 實務演練避難救援

嫁來台灣32年！桃園陸配里長無奈：2003年早已除籍「我不是政客」

不夠完整？「台灣全民安全指引」發放後引議 綠委：未教辨別假訊息

公地放領台東農民憂「看得到領不到」 黃建賓爭取從寬認定

相關新聞

日月光斥資42億與宏璟合建中壢新廠 高雄廠採合建分屋加快產能布建

日月光投控今（24）日發布重訊，以42.31億元取購入與宏璟合建中壢第二園區新建廠房72.15%股權，並採「合建分屋」模...

華航鳳凰城開航在即 機捷彩繪列車搶先搭乘

中華航空（2610）即將於 12 月 3 日正式開航台北－鳳凰城直飛航線，為迎接美國西南新航點登場，特別推出期間限定桃園...

永和大陳公辦都更單元六24日開工 更新後每坪推案價破百萬

新北市永和大陳地區最關鍵的單元六、七兩塊基地，24日單元六正式舉行開工動土，未來將由漢皇集團以「漢皇 River Sky...

全台最複雜！「永和大陳單元6」動土 華麗轉身36層大樓、每坪開價百萬

全台最大、最複雜公辦都更案「永和大陳地區單元6」24日舉辦動土典禮，漢皇集團董事長孫正乾表示，該案將轉身為36層摩天大樓...

7-ELEVEN 限定！逾30款 BEAMS 聯名商品重磅推出

耶誕節又將到來，統一超（2912）7-ELEVEN「聖誕禮物攻略」擴大選品結構，首次攜手日本 「BEAMS DESIGN...

三芝「戰地風」49年別墅開價3.88億 網驚底下埋石油？專家揭大戶買點

近年北海岸觀光熱潮再起，許多早年興建荒廢的休閒屋，也再度出現在市場上求售。繼萬里知名飛碟屋開價1,680萬元求售後，三芝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。