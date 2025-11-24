內政部國土署：推動自主更新 持續強化各界溝通
內政部國土署今天說，除了公辦都更、民辦都更以外，推動自主更新更是後續研擬施政重要方向，會持續強化各界溝通，滾動檢討各項措施。
內政部國土管理署今天透過新聞稿表示，台灣面臨人屋雙老及少子化等問題，為提升民眾居住品質，強化建物整體防災與抗災韌性，內政部持續推動都市更新、危老重建及老宅延壽機能復新計畫政策。
國土署說，都市更新政策必須兼顧公共利益、社會責任與地主及開發者權益，除了公辦都更、民辦都更外，推動自主更新更是後續研擬施政的重要方向，會持續強化各界溝通，滾動檢討各項措施，以促進民眾參與都市更新，並有效累積環境改善與安全提升具體成果。
國土署表示，截至今年10月底，全國都市更新及危老重建累計核准案件為5912件，其中3538件完成申報開工。內政部將同步擴大都市更新政策措施，在保障住戶權益及兼顧公益、社會責任前提下，給予金融等專業協助措施，讓公益與私益取得適當平衡。
