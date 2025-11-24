快訊

婚禮搬上節目？Lulu婚禮最新進度曝光 陳漢典竟只需做三件事

鑲黃金蘋果？哈密瓜3465元遭惡意貼標 全聯「聲明回應」保留法律追訴權

日月光斥資42億 與宏璟合建中壢新廠 高雄廠採合建分屋 加快產能布建

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
日月光今日發布重訊，將斥資42億餘元買下與宏璟合建中壢新廠產權， 高雄廠採「合建分屋」 加快產能布建。圖／本報資料照片
日月光今日發布重訊，將斥資42億餘元買下與宏璟合建中壢新廠產權， 高雄廠採「合建分屋」 加快產能布建。圖／本報資料照片

日月光投控今（24）日發布重訊，以42.31億元取購入與宏璟合建中壢第二園區新建廠房72.15%股權，並採「合建分屋」模式，合建高雄楠梓產業園區第三園區第一期廠房，以因應人工智慧（AI）帶動先進封裝測試產能的急迫需求。

日月光表示，向宏璟購入中壢第二園區的新建廠房72.15%產權，坐落於桃園市中壢區自強四路26號，為日月光半導體與宏璟建設簽署合建契約合作開發的廠房，日月光半導體依合建契約取得建物27.85%的產權及其土地相應持分，宏璟建設取得建物72.15%之產權及其土地相應持分，日月光半導體依合建契約向宏璟建設行使優先承購權，購入宏璟建設所持有第二園區廠房72.15%產權（建物面積約1萬4065.17坪及土地約2119.02坪），以擴充中壢分公司高階封裝測試製程產能。

雙方議定該案之未稅交易金額為新台幣42.31億元，係參酌戴德梁行不動產估價師事務所及天合不動產估價師聯合事務所兩家專業估價機構出具的估價報告書，並與宏璟公司議價及洽請會計師就交易價格出具合理性意見書，經日月光半導體董事會決議通過，相關程序業依該公司之取得或處分資產處理程序規定辦理。

至於與宏璟建設採「合建分屋」模式，合作開發高雄楠梓科技產業園區第三園區第一期廠房，該案基地座落於高雄市楠梓區楠都段四小段，為經濟部產業園區管理局轄屬高雄楠梓科技產業園區第三園區，日月光半導體考量該案屬全新園區素地開發，須投入諸多工程將基地由生地建設為可開發的熟地，其工程範圍並非單純興建廠房，是以借助宏璟建設的專業開發建設經驗及資源，由日月光半導體與宏璟建設聯合向園管局申請並獲准分二期投資開發。

日月光表示，第一期廠房建置計畫在今日啟動，由日月光半導體提供第一期租賃建地約7533.76坪，並由宏璟提供資金，合作興建廠房及智慧物流大樓（合計樓地板面積約2萬6509.30坪），以利完備先進封裝測試產線布局，強化長期營運競爭力。

此合建案雙方協議的合建權利價值分配比例，為日月光半導體3%及宏璟建設97%，係參酌戴德梁行不動產估價師事務所及第一太平戴維斯不動產估價師事務所兩家專業估價機構出具的估價報告書，並與宏璟建設協議以估價結果的平均值為基礎，經日月光半導體董事會決議通過，相關程序業依該公司取得或處分資產處理程序規定辦理。

日月光 半導體
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

每年400人需安置… 桃園兒少園區今動土 12歲以下弱勢者優先

日月光半導體斥資42.31億元 向宏璟建設買入中壢新廠擴產先進封裝

中壢男騎士深夜自撞 5機車、垃圾子車慘遭波及

緬甸公布炸毀KK園區建築影片 逾180幢拆毀、超過千名外國人被捕

相關新聞

日月光斥資42億 與宏璟合建中壢新廠 高雄廠採合建分屋 加快產能布建

日月光投控今（24）日發布重訊，以42.31億元取購入與宏璟合建中壢第二園區新建廠房72.15%股權，並採「合建分屋」模...

華航鳳凰城開航在即 機捷彩繪列車搶先搭乘

中華航空（2610）即將於 12 月 3 日正式開航台北－鳳凰城直飛航線，為迎接美國西南新航點登場，特別推出期間限定桃園...

永和大陳公辦都更單元六24日開工 更新後每坪推案價破百萬

新北市永和大陳地區最關鍵的單元六、七兩塊基地，24日單元六正式舉行開工動土，未來將由漢皇集團以「漢皇 River Sky...

全台最複雜！「永和大陳單元6」動土 華麗轉身36層大樓、每坪開價百萬

全台最大、最複雜公辦都更案「永和大陳地區單元6」24日舉辦動土典禮，漢皇集團董事長孫正乾表示，該案將轉身為36層摩天大樓...

7-ELEVEN 限定！逾30款 BEAMS 聯名商品重磅推出

耶誕節又將到來，統一超（2912）7-ELEVEN「聖誕禮物攻略」擴大選品結構，首次攜手日本 「BEAMS DESIGN...

三芝「戰地風」49年別墅開價3.88億 網驚底下埋石油？專家揭大戶買點

近年北海岸觀光熱潮再起，許多早年興建荒廢的休閒屋，也再度出現在市場上求售。繼萬里知名飛碟屋開價1,680萬元求售後，三芝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。