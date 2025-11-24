快訊

婚禮搬上節目？Lulu婚禮最新進度曝光 陳漢典竟只需做三件事

鑲黃金蘋果？哈密瓜3465元遭惡意貼標 全聯「聲明回應」保留法律追訴權

大陸施壓高市早苗「台灣有事論」 美學者揭真實目的：日本無須讓步

KKBOX 2025年度回顧登場 三大新玩法打造專屬音樂生活日誌

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

亞洲最大AI多媒體科技集團科科科技 KKCompany Technologies 旗下音樂串流平台 KKBOX，24日正式推出「KKBOX REWIND 2025」年度回顧，以「剪貼簿」概念結合全新功能，讓用戶拼貼出專屬「聆聽追蹤紀錄」日誌，打造更具儀式與收藏感的年度回顧體驗。此外周年慶活動也正熱烈進行中，多款優惠年繳方案限時登場。

今日登場的「KKBOX REWIND 2025」年度回顧結合追星小物、音樂與日常生活元素，將聆聽數據化為一頁頁時尚拼貼風「音樂生活日誌」，陪用戶從第一首歌、四季熱播單曲，到五大喜愛歌曲及三大本命歌手，重溫過去一年的音樂足跡。並且依據用戶個人過去一年聆聽資料，生成專屬「聆魂」，也就是專屬文字雲，包含歌曲、歌手、曲風、語系等音樂品味關鍵字與風格標籤，展現每個人獨特的「聆魂輪廓」。

KKBOX 周年慶優惠活動也持續推動，12月31日前可訂閱年繳方案優惠，包括個人年方案 1,299 元為全年最甜價、3人家庭年方案1,999 元、6 人家庭年方案2,680元。所有方案皆適用明年度無損音質開放升級調整。

KKBOX 生活 周年慶
