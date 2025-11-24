台北市北投社宅「稻香安居」動土 估2029年竣工

快訊

中央社／ 台北24日電

台北市北投社宅「稻香安居」今天舉行動土典禮，國家住都中心說，規劃468戶社宅與8間店鋪空間，距離捷運復興崗站步行5分鐘，生活機能優異，也將取得節能標章，成為綠建築典範，品質不亞於民間豪宅，全案預計2029年竣工。

國家住都中心透過新聞稿表示，今天在台北市北投區舉行「稻香安居」社會住宅新建統包工程動土典禮，包括內政部政務次長董建宏、在地民進黨立委吳思瑤、國家住都中心董事長花敬群、執行長柯茂榮、國防部軍備局工營處長黃建勝等人出席，祈求工程順利。

董建宏致詞指出，感謝國防部軍備局提供土地作為社宅，總統賴清德已指示務必加強照顧初入社會的年輕人及新婚夫妻，因此內政部推出婚育宅專案政策，由國家住都中心今年提供1022戶婚育宅，未來3年將擴增至1萬戶，協助年輕人「敢婚、敢生、敢養」，打造更友善成家環境。

花敬群表示，「稻香安居」由優質建築與工程團隊規劃興建，將取得節能標章，成為綠建築典範，品質不亞於民間豪宅；住都中心成立以來已在全國推動超過百處社宅，致力打造可與鄰里共享的公共空間。

吳思瑤指出，相較其他地區，北投社宅規劃起步較晚，因此更須慎選優質區位，「稻香安居」基地緊鄰台北藝術大學，未來鄰近地區還將發展影視音產業園區，預期將吸引更多藝術人才進駐，有望成為全台指標性的藝術社宅示範點。

國家住都中心說，「稻香安居」位於台北市北投區中央北路二段上，周邊包含2所國小及2所國中的完整學區，另有市立圖書館稻香分館、郵局、區民活動中心及公共托育家園等設施，開車10分鐘可達美式大賣場與聯通洲美快速道路，距捷運復興崗站只需步行5分鐘，生活與交通機能優異。

國家住都中心表示，「稻香安居」規劃興建兩棟地上14層、地下3層建物，提供468戶社宅及8間店鋪空間，也因應在地人口特性設置托嬰中心，提供全齡友善社福服務。

社宅 綠建築 北投 豪宅 社會住宅
