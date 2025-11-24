Klook日本租車再升級 可加價購「安心保障」服務

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

日本是台灣旅客的熱門旅遊首選，自駕更是最受歡迎的交通方式之一，特別是在沖繩、北海道、京阪周遭、九州等地區。為讓旅客在自駕旅程中更安心，全球旅遊和休閒娛樂預訂平台業者Klook向日本租車公司加購獨家「安心保障」服務，即日起於日本各大主要城市如沖繩、東京、大阪、福岡等城市率先上線，未來將陸續擴展至更多城市。

「安心保障」每天加價270元起，即可升級更全面的租車保障，包含CDW租車零自負額補償（賠償金額無需自行負擔），NOC營業損失補償與道路救援費用報銷等，以實惠價格獲得更廣泛的租車保障。

租車公司提供的保障內容包含租車零自負額，也含括營業損失賠償、緊急道路救援報銷、車輛竊盜與搶奪保障及「車窗、輪胎、底盤、後視鏡專案保障」，租車公司更進一步提供隨車租賃物品（如GPS、雪鏈等）遺失保障等，協助旅客在異地旅遊時應對突發狀況，開心上路、安心回家。

日本 沖繩 平台
