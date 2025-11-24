7-ELEVEN雙茶金、三作法拓展手搖飲市占 業績飆升近3成

統一超（2912）攻逾十億人次的手搖飲消費需求，旗下7-ELEVEN深耕現做茶飲逾十年，透過「設備領先」、「風味優先」、「展店搶先」三大作法，依不同商圈條件打造「CITY TEA 現萃茶」與「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶 BAR」茶飲雙品牌，已進駐全台超過 3,500 個商圈，帶動今年茶飲業績成長三成，其中 CITY TEA 現萃茶已有多款茶飲單品銷售突破億元，顯示雙品牌策略逐步發揮成效。

瞄準茶金商機，7-ELEVEN在茶飲設備升級上持續投入，2020年起自行開發具專利的「原葉單杯萃茶機」，導入門市以強化茶飲品質。今年 6 月首次曝光「AI 智能現萃茶機」，為全球首度公開的新型技術設備，搭配自動化製冰與封膜系統，只需掃描 QR Code 即可完成出杯流程，藉此提升門市作業效率，建立手搖飲生產線自動化模式。此外，「AI智能現萃茶機」與「原葉單杯萃茶機」皆內建茶葉專用槽，原葉現磨不會產生不必要的一次性包材。

為滿足手搖飲控的多元生活情境，7-ELEVEN茶飲雙品牌依照不同商圈、客層屬性積極深耕「展店搶先」做法，「CITY TEA現萃茶」「原葉單杯萃茶機」與客製甜度作法提高可複製性，服務據點已突破3,000家；「!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」以提供完整客製化調整糖度、冰量的服務，首創「茶拿鐵商模」、「多元複合商模」雙商模概念推出超過30款飲品，主打口味多元、客製化，安心美味高品質茶飲，精緻原葉茶、風味飲與多樣加料選項等豐富飲品組合，提供超商通路中最多元茶飲選項全新服務，全台據點已突破550家。