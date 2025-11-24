快訊

婚禮搬上節目？Lulu婚禮最新進度曝光 陳漢典竟只需做三件事

鑲黃金蘋果？哈密瓜3465元遭惡意貼標 全聯「聲明回應」保留法律追訴權

大陸施壓高市早苗「台灣有事論」 美學者揭真實目的：日本無須讓步

7-ELEVEN雙茶金、三作法拓展手搖飲市占 業績飆升近3成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
7-ELEVEN雙茶金、三作法拓展手搖飲市占，業績飆升近三成。統一超/提供
7-ELEVEN雙茶金、三作法拓展手搖飲市占，業績飆升近三成。統一超/提供

統一超（2912）攻逾十億人次的手搖飲消費需求，旗下7-ELEVEN深耕現做茶飲逾十年，透過「設備領先」、「風味優先」、「展店搶先」三大作法，依不同商圈條件打造「CITY TEA 現萃茶」與「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶 BAR」茶飲雙品牌，已進駐全台超過 3,500 個商圈，帶動今年茶飲業績成長三成，其中 CITY TEA 現萃茶已有多款茶飲單品銷售突破億元，顯示雙品牌策略逐步發揮成效。

瞄準茶金商機，7-ELEVEN在茶飲設備升級上持續投入，2020年起自行開發具專利的「原葉單杯萃茶機」，導入門市以強化茶飲品質。今年 6 月首次曝光「AI 智能現萃茶機」，為全球首度公開的新型技術設備，搭配自動化製冰與封膜系統，只需掃描 QR Code 即可完成出杯流程，藉此提升門市作業效率，建立手搖飲生產線自動化模式。此外，「AI智能現萃茶機」與「原葉單杯萃茶機」皆內建茶葉專用槽，原葉現磨不會產生不必要的一次性包材。

為滿足手搖飲控的多元生活情境，7-ELEVEN茶飲雙品牌依照不同商圈、客層屬性積極深耕「展店搶先」做法，「CITY TEA現萃茶」「原葉單杯萃茶機」與客製甜度作法提高可複製性，服務據點已突破3,000家；「!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」以提供完整客製化調整糖度、冰量的服務，首創「茶拿鐵商模」、「多元複合商模」雙商模概念推出超過30款飲品，主打口味多元、客製化，安心美味高品質茶飲，精緻原葉茶、風味飲與多樣加料選項等豐富飲品組合，提供超商通路中最多元茶飲選項全新服務，全台據點已突破550家。

AI 生活
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

快40年沒漲過價！他曝超商1飲料只要10元一票人點頭：最後的良心商品

茶控爽喝！ 日出茶太、翰林茶館「買一送一」連續喝到月底 麻古新品「紅萱粉粿」+茶飲最搭

手搖飲新境界！BLIKE「東方美人」1杯388、巃蕪「高山烏龍」1杯450

不菸不酒也會罹癌！醫曝「4慢性毒物」要避開：熬夜、喝手搖飲也中標

相關新聞

日月光斥資42億 與宏璟合建中壢新廠 高雄廠採合建分屋 加快產能布建

日月光投控今（24）日發布重訊，以42.31億元取購入與宏璟合建中壢第二園區新建廠房72.15%股權，並採「合建分屋」模...

華航鳳凰城開航在即 機捷彩繪列車搶先搭乘

中華航空（2610）即將於 12 月 3 日正式開航台北－鳳凰城直飛航線，為迎接美國西南新航點登場，特別推出期間限定桃園...

永和大陳公辦都更單元六24日開工 更新後每坪推案價破百萬

新北市永和大陳地區最關鍵的單元六、七兩塊基地，24日單元六正式舉行開工動土，未來將由漢皇集團以「漢皇 River Sky...

全台最複雜！「永和大陳單元6」動土 華麗轉身36層大樓、每坪開價百萬

全台最大、最複雜公辦都更案「永和大陳地區單元6」24日舉辦動土典禮，漢皇集團董事長孫正乾表示，該案將轉身為36層摩天大樓...

7-ELEVEN 限定！逾30款 BEAMS 聯名商品重磅推出

耶誕節又將到來，統一超（2912）7-ELEVEN「聖誕禮物攻略」擴大選品結構，首次攜手日本 「BEAMS DESIGN...

三芝「戰地風」49年別墅開價3.88億 網驚底下埋石油？專家揭大戶買點

近年北海岸觀光熱潮再起，許多早年興建荒廢的休閒屋，也再度出現在市場上求售。繼萬里知名飛碟屋開價1,680萬元求售後，三芝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。