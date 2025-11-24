快訊

婚禮搬上節目？Lulu婚禮最新進度曝光 陳漢典竟只需做三件事

鑲黃金蘋果？哈密瓜3465元遭惡意貼標 全聯「聲明回應」保留法律追訴權

大陸施壓高市早苗「台灣有事論」 美學者揭真實目的：日本無須讓步

安達人壽贊助川中米友善栽培專案 助南投仁愛鄉地方創生

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導

農業部生物多樣性研究所及農業部台中區農業改良場於11月21日舉辦「清流部落川中米友善栽培成果發表」。專案由安達人壽贊助支持，期望透過推動友善栽培，達到提升稻米產量之成效，以改善農民的經濟狀況。

專案中亦預計結合食農教育，促進原鄉部落文化的傳承，為未來觀光產業發展奠定良好基礎。

安達人壽董事長李崇言表示，很榮幸能透過農業部媒合專區，贊助由生物多樣性研究所及臺中區農業改良場推動的專案，並期待友善栽培技術為清流部落帶來正面的改變與成果。安達人壽自2021年起就開始專注地方創生，曾於同屬仁愛鄉的松林部落支持伊娜谷香糯米保種計畫，並屢獲多項大獎肯定。

此項友善栽培的專案，由台中農改場進行專業指導。農業部臺中區農業改良場助理研究員鄧執庸表示，首先，在農地導入對環境和人體無負面影響的微生物製劑，以取代化學農藥，成功減少對稻作影響最嚴重的葉稻熱病與穗稻熱病罹病率；其次，推廣紙蓆插秧，以物理抑草方式，解決友善栽培最難處理的雜草問題，且成果顯著；第三，使用生物性堆肥與有機質肥料全面取代化學肥料，不僅提高產量，同時也使土壤保水性與保肥性提升。

為確實調查友善栽培帶來的影響，農業部生物多樣性研究所已於清流部落展開記錄與調查，目前記錄到的生物種類包括，蝶類共記錄5科46種、378隻次，以粉蝶科物種最為豐富；鳥類共記錄68種、1,680隻次；以及哺乳類，透過紅外線自動相機拍攝到白鼻心、鼬獾、食蟹獴等5種哺乳動物。未來將持續進行監測，以觀察友善栽培的落實是否對周邊生物帶來益處。

農業 研究所 稻熱病
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

竹林驚見乾屍坐駕駛座 嚇壞南投農民...男疑駕車墜谷無人知

京港洽談會 簽約金額近560億元

櫃買綠債準則 接軌國際

南投林保分署運用國產木構造 邁向工程淨零目標

相關新聞

日月光斥資42億 與宏璟合建中壢新廠 高雄廠採合建分屋 加快產能布建

日月光投控今（24）日發布重訊，以42.31億元取購入與宏璟合建中壢第二園區新建廠房72.15%股權，並採「合建分屋」模...

華航鳳凰城開航在即 機捷彩繪列車搶先搭乘

中華航空（2610）即將於 12 月 3 日正式開航台北－鳳凰城直飛航線，為迎接美國西南新航點登場，特別推出期間限定桃園...

永和大陳公辦都更單元六24日開工 更新後每坪推案價破百萬

新北市永和大陳地區最關鍵的單元六、七兩塊基地，24日單元六正式舉行開工動土，未來將由漢皇集團以「漢皇 River Sky...

全台最複雜！「永和大陳單元6」動土 華麗轉身36層大樓、每坪開價百萬

全台最大、最複雜公辦都更案「永和大陳地區單元6」24日舉辦動土典禮，漢皇集團董事長孫正乾表示，該案將轉身為36層摩天大樓...

7-ELEVEN 限定！逾30款 BEAMS 聯名商品重磅推出

耶誕節又將到來，統一超（2912）7-ELEVEN「聖誕禮物攻略」擴大選品結構，首次攜手日本 「BEAMS DESIGN...

三芝「戰地風」49年別墅開價3.88億 網驚底下埋石油？專家揭大戶買點

近年北海岸觀光熱潮再起，許多早年興建荒廢的休閒屋，也再度出現在市場上求售。繼萬里知名飛碟屋開價1,680萬元求售後，三芝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。