中鋼連續15年獲經濟部「溫室氣體減量績優廠商」 年減碳量10.2萬公噸

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼連續15年獲經濟部「產業溫室氣體減量績優廠商」，年減碳量10.2萬公噸。中鋼提供
中鋼連續15年獲經濟部「產業溫室氣體減量績優廠商」，年減碳量10.2萬公噸。中鋼提供

中鋼（2002）連續15年獲經濟部產業發展署「產業溫室氣體減量績優廠商」，去年減碳量達10.2萬公噸CO2e。

經濟部產業發展署辦理產業溫室氣體減量績優廠商遴選作業，中鋼去年合計提報包括軋鋼一廠小鋼胚工場加熱爐爐溫智慧控制等，多達173項溫室氣體減量方案，減碳量達10.2萬噸CO2e，成效相當於536座高雄中央公園一年的固碳量。

中鋼不僅連續15年獲獎，統計107年至113年期間，共完成1,281件減碳措施，累積減碳量151.57萬公噸，113年較107年減幅已達6.86%，聚沙成塔累積出有目共睹的減碳佳績。

中鋼提報去年溫室氣體減量方案中，以小鋼胚工場加熱爐導入智慧溫控系統的減碳效益最大，年減碳量約達3,889噸CO2e。

溫控系統主要引進高度精確的熱傳導技術，結合爐溫與燃燒量等數據，對每一塊小鋼胚進行即時且連續的溫度模擬，再利用最佳化演算法及機器學習模型，可動態調整加熱爐溫度，在確保鋼胚品質下，顯著降低燃料消耗，一年約節省2,900萬元成本。

另外，溫控系統也建置設備健康檢查功能，透過大量運作數據分析，即時診斷設備狀況，讓加熱爐維修從「定期維護」轉為「預知維護」，提升設備運作效率。

面對2050碳中和挑戰，中鋼務實面對技術、資源、資本等三大挑戰，不僅積極探索低碳先進冶煉技術，並導入更多AI及物聯網技術，精確控制製程參數，深化 AI 技術於各生產製程環節的應用，除了實踐節能減碳目標，也促進鋼鐵產業數位轉型升級，朝實踐「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」之中鋼願景前進。

減碳 中鋼 經濟部
