代銷龍頭董座盼政府鬆綁 喊「錢留台灣、買房是愛台最具體的表現」

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
海悅國際董事長黃希文。記者朱曼寧／攝影
房市買氣低迷逾一年，代銷龍頭海悅（2348）國際董事長黃希文24日喊話，今年是房市的谷底，但要完全復甦得靠政策鬆綁，期盼政府找回台灣人對房市的信心，讓錢留台灣，買房是愛台最具體的表現。

全台最複雜都更案「永和大陳單元6」今日舉辦動土典禮，該案總銷達210億元，由海悅國際拿下銷售權，黃希文罕見出席活動。「現在台灣最需要的就是都更，沒有比這更重要的了！」他說，這麼多戶的都更案能夠成功相當不易，未來轉身為摩天大樓後也將成為新北市的天際線，相信也能帶動區域發展，對新北市都更相當期待。

自去年9月19日央行實施選擇性信用管制後，房市買氣冷淡，談到近期市況，黃希文表示，由於市場已經被壓抑了很長一段時間，很多台北市蛋黃區的買盤都認為，價格大致落底穩定，所以開始陸續出來看房，預期這一波回溫態勢將慢慢擴散至新北市、桃園等六都。

黃希文認為，近年政府打房下，投資客獲利空間難，現在大多都是首購、換屋、二代置產等剛性買盤，觀察台北市精華地段因有其不可取代性，已經率先回溫，重劃區則是要再等等，整體而言，房市盤整一年多，也差不多夠了，預期今年就是房市的谷底。

不過，黃希文表示，建議政府要適時鬆綁控管措施、打開水龍頭，因為房地產是一個信心產業，政府要讓老百姓對台灣有信心，有信心才敢買房子，市場才會恢復到正常的交易，並讓社會都達到安居樂業的氛圍。

「買房就是愛台灣最具體的表現。」黃希文強調，政策壓抑過多並不好，應該要讓真正想買房的人「錢留台灣」，而不是跑到日本熊本等地方，安居樂業、落地生根應該要受到政府的祝福才對。

被問房市溫度，黃希文表示，以1到10分來看的話，目前大概在4分，健康的溫度應該在7分，房地產過熱、過冷都不好，這樣才健康，也期待政府能早日鬆綁，房市能慢慢恢復到正常的交易。

