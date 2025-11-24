中鋼再奪產業減碳績優獎 連續15年獲經濟部肯定

經濟部產業發展署24日假集思台大會議中心舉辦2025產業淨零轉型成果發表暨研討會，中鋼2024年減碳量高達10.2萬噸CO2e，推動節能減碳成果卓越，榮獲2025年度產業溫室氣體減量績優廠商，由環境保護處處長汪俊育代表中鋼接受經濟部產業發展署永續發展組組長吳振華頒獎，也是中鋼連續15年獲此殊榮。

經濟部產業發展署自2005年起辦理產業溫室氣體減量績優廠商遴選作業，中鋼去年合計提報包括軋鋼一廠小鋼胚工場加熱爐爐溫智慧控制等多達173項溫室氣體減量方案，經財團法人台灣綠色生產力基金會審核，減碳量達10.2萬噸CO2e，成效相當於536座高雄中央公園一年的固碳量，再次榮獲今年度產業溫室氣體減量績優廠商。此外，中鋼不僅連續15年獲獎，統計2018年至2024年期間，中鋼共完成1,281件減碳措施，累積減碳量151.57萬公噸/年，2024年較2018年減幅已達6.86%，聚沙成塔累積出有目共睹的減碳佳績。

中鋼提報去年溫室氣體減量方案中，以小鋼胚工場加熱爐導入智慧溫控系統的減碳效益最大，年減碳量約達3,889噸CO2e。溫控系統主要引進高度精確的熱傳導技術，結合爐溫與燃燒量等數據，對每一塊小鋼胚進行即時且連續的溫度模擬，再利用最佳化演算法及機器學習模型，可動態調整加熱爐溫度，在確保鋼胚品質下，顯著降低燃料消耗，一年約節省2,900萬元成本。另外，溫控系統也建置設備健康檢查功能，透過大量運作數據分析，即時診斷設備狀況，讓加熱爐維修從定期維護轉為預知維護，提升設備運作效率。

面對2050碳中和挑戰，中鋼務實面對技術、資源、資本等三大挑戰，不僅積極探索低碳先進冶煉技術，並導入更多AI及物聯網技術，精確控制製程參數，深化 AI 技術於各生產製程環節的應用，除實踐節能減碳目標，也促進鋼鐵產業數位轉型升級，朝實踐「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」的中鋼願景前進。