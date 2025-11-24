momo黑五狂購節開跑！高價品買氣飆升 萬元手機熱搜翻倍

富邦媒（8454）旗下 momo 購物網24日宣布《momo 黑五購物節》正式開跑！隨著普發萬元陸續入帳，站上買氣明顯升溫，3C、精品包、美妝保養三大高人氣品類全面竄紅，成為今年黑五最受矚目的選購焦點。

momo表示，年底向來是換新機、添新包與購入高效保養品的旺季，雙11熱潮尚未退燒，黑五緊接登場讓消費動能持續延燒。《黑五狂購節》一路加碼到 11 月 30 日，新品包款滿5,000元，即送 8% mo 幣；《專櫃黑五日》也同步推出，全館專櫃保養品 9 折起、滿1,000元，現折100元，滿 4,000元再送 400 mo 幣，人氣乳霜、精華與熱銷包款趁勢湧入購物車，預期將再掀起一波年底採購高峰。

隨著普發萬元帶動年底換機潮，momo觀察，站上 3C 熱搜在近一個月明顯翻倍，尤其是 1 至 2 萬元價位帶的手機和平板最受歡迎，顯示汰舊換新需求依舊旺盛。像是萬元出頭即可入手的「小米」POCO F7 Pro、以 2 億畫素被封為「演唱會神機」的「三星」Galaxy S24 Ultra，以及主打「一圈即查」AI筆記功能的「聯想」Idea Tab Plus平板，都在搜尋榜上急速竄升；主打輕薄與效能兼具的「華碩」i7筆電也深受學生族與小資族青睞，帶動黑五前夕 3C 類別買氣全面升溫。

此外，momo觀察，黑五檔期的高單價品類今年呈現「保值＋時尚」雙軸齊漲的趨勢，黃金與精品包都在站上掀起一波熱買潮。受國際金價持續攀升帶動，小金條、小金豆等投資型商品買氣明顯升溫，銷量年增達四成；金飾類更是買氣爆發，手鍊、項鍊最受歡迎，單月成長近兩倍。近期熱搜像「點睛品」黃金串珠、「元大珠寶」9999黃金戒指，以及吉伊卡哇 × 周大福聯名的金章紅包，都是「討喜又保值」的熱門清單。

精品包同樣表現亮眼，momo觀察，輕奢品牌如COACH 與 Longchamp 明顯受消費者青睞。COACH 透過社群話題帶動爆款風潮，其中 BROOKLYN 系列近一個月銷量突破百萬。歐系精品方面，GOYARD 一包難求、年增約 70%，而受 Y2K 風潮影響的 MIUMIU 更在黑五擠進亮點榜，年增高達 130%，顯示年底採購熱度持續升溫。

黑五期間，美妝保養延續雙11的高熱度，高效凍齡與修護類成為今年黑五最熱門選擇。momo 觀察，醫美級與韓系保養依舊強勢，帶動中高客單持續爆量，加上品牌聯名組合與專屬折價券包的推升，使轉換率明顯提升。以站上銷售來看，主打「凍齡、抗老、緊緻、修護」的乳霜與精華類成長最快，是購物車裡的絕對主力；SK-II 青春露、雅詩蘭黛膠原霜、Sisley 全能乳液等高回購人氣品，也因功能到位、套組超值，在黑五再度掀起搶購潮。

黑五進入倒數，momo表示，祭出最後一波優惠，為年末採購再添動能。《黑五狂購節》活動將一路延長至 11 月 30 日，指定新品包款滿5,000元即享 8% mo 幣回饋；11 月 25 日登場的《專櫃黑五日》更推出全館專櫃美妝 9 折起，滿1,000元即折100元，滿4,000元再加碼送 400 mo 幣。多重優惠一口氣到位，有望再推一波今年底的黑五採購熱潮。