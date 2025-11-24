聽新聞
0:00 / 0:00
華航鳳凰城開航在即 機捷彩繪列車搶先搭乘
中華航空（2610）即將於 12 月 3 日正式開航台北－鳳凰城直飛航線，為迎接美國西南新航點登場，特別推出期間限定桃園捷運彩繪列車，即日起一路行駛至明年 1 月，邀請旅客在登機前，搶先體驗太陽之城的獨特魅力，凡搭乘機捷普通車路線，即有機會邂逅「鳳凰城號」。
本次以鳳凰城標誌性的巨型仙人掌、沙漠地景與金色日出為主視覺，車身顏色由破曉的微光逐漸變亮，如同置身鳳凰城的天際線。列車兩端可見穿著制服、迎賓姿態的華航空服員形象，彷彿提前等候旅客啟程；車廂內部更藏滿驚喜，車頂、窗面、車門與入口皆延續沙漠意象，甚至連手拉環都有空服員的笑容陪伴，打造完整、沉浸式的旅遊想像空間。
除桃園捷運彩繪列車外，鳳凰城的美麗風光亦同步在多點現身，包括台北捷運忠孝復興站、市政府站及全台高鐵主要車站，無論通勤、轉乘或前往機場的路上，都能感受到鳳凰城的陽光、活力與冒險氣息。
華航鳳凰城開航倒數中，台北－鳳凰城每周三、五、日飛航，去程 CI036 於 16:30 自桃園國際機場起飛，當地時間 13:35 抵達，回程 CI035 於16:00 自鳳凰城出發，隔日 22:20 抵達台北。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言