華航鳳凰城開航在即 機捷彩繪列車搶先搭乘

中華航空（2610）即將於 12 月 3 日正式開航台北－鳳凰城直飛航線，為迎接美國西南新航點登場，特別推出期間限定桃園捷運彩繪列車，即日起一路行駛至明年 1 月，邀請旅客在登機前，搶先體驗太陽之城的獨特魅力，凡搭乘機捷普通車路線，即有機會邂逅「鳳凰城號」。

本次以鳳凰城標誌性的巨型仙人掌、沙漠地景與金色日出為主視覺，車身顏色由破曉的微光逐漸變亮，如同置身鳳凰城的天際線。列車兩端可見穿著制服、迎賓姿態的華航空服員形象，彷彿提前等候旅客啟程；車廂內部更藏滿驚喜，車頂、窗面、車門與入口皆延續沙漠意象，甚至連手拉環都有空服員的笑容陪伴，打造完整、沉浸式的旅遊想像空間。

除桃園捷運彩繪列車外，鳳凰城的美麗風光亦同步在多點現身，包括台北捷運忠孝復興站、市政府站及全台高鐵主要車站，無論通勤、轉乘或前往機場的路上，都能感受到鳳凰城的陽光、活力與冒險氣息。