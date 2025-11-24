永和大陳公辦都更單元六24日開工 更新後每坪推案價破百萬

新北市永和大陳地區最關鍵的單元六、七兩塊基地，24日單元六正式舉行開工動土，未來將由漢皇集團以「漢皇 River Sky」新案率先推出。

屬於單元六的「漢皇 River Sky」，基地位於永和水岸門戶，緊鄰中正橋，是七大單元中距離台北市大安、中正區最近的位置，被視為帶動永和大陳更新的重要門面！此區因整合難度高且基地規模大，被視為不易推動的都更範圍，如今在新北市政府都市更新處與漢皇集團共同推動下正式動工，象徵多年未能改善的街廓終於走向重建。

「漢皇 River Sky」做為漢皇深耕雙和33年的指標案，將牽動永和水岸的安全、天際線景觀與居住品質，對大台北都市更新具有指標意義。

位於中正橋旁的大陳社區，緊鄰新店溪及雙北市重要交通節點，具備成為水岸門戶的條件，但過去因街廓老舊、耐震能力不足，為改善當地居住環境並提升外部景觀，新北市府啟動大陳地區七大更新單元，以公辦都更方式協助整合。

目前大陳地區的七大更新單元中，單元2已完工入住，其餘單元1、3、4、5陸續完成招商並進入實施階段，而單元6、7更因水岸第一排與門戶位置備受外界關注，在漢皇集團取得主導後，成功整合最具關鍵性的兩大區塊，替大陳後續更新奠下基礎。

由漢皇取得的大陳單元六、七採整體連續街廓規劃，單元六預計申請黃金級綠建築、銀級智慧建築與耐震標章，並以低建蔽率搭配大面積綠地與植栽，同時設置幼兒園等社福空間，使住宅與公共服務能在同一街廓完整到位。

24日動工的單元六「漢皇 River Sky」擁有水岸景觀及進入雙北的樞紐位置，但因權屬形態多元，漢皇集團憑藉在地深耕與制度化協調方式，在新北市府團隊協助下逐步排除多年障礙，使單元六得以順利動工。

未來，單元六將由老舊聚落將轉型為具體且完整的水岸門戶，「漢皇 River Sky」將成為大陳水岸再生的新建築典範。

單元六「漢皇 River Sky」全案規劃36層SRC制震建築，量體高度將重新塑造中正橋兩側的城市界面，未來大台北民眾進入雙和時，映入眼簾的將不再是老舊街廓，而是具備景觀開放空間與高耐震標準的新水岸線。

「漢皇 River Sky」目前產品規劃為都會家庭二至四房，補足雙和多年新成屋供給不足的缺口，每坪開價約98~118萬元，預計2030年完工，開案後吸引雙和換屋客與北市大安、中正、信義、文山等區買盤。

展望後續，大陳地區的重建將逐步推動建築安全、提升開放空間、改善居住品質與更新城市景觀等目標。